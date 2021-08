Correa se refirió a la situación de la Educación y marcó grandes falencias

En "Sin Vueltas", el programa de InformateSalta que se emite por Somos Salta, Rubén “Chato” Correa, profesor universitario y candidato a diputado provincial por la Unión Cívica Radical, se refirió a la situación educativa de la provincia y advirtió que “se viene un segundo semestre terrible”.





“Se va a producir un conflicto muy serio cuando se vuelva a clases luego de estas vacaciones prolongadas”

Entre los principales puntos, sostuvo que los docentes están reclamando una recomposición salarial urgente. “El gobierno firmó un decreto de recomposición salarial que le daba un 36% pero en agosto ya vamos a estar con ese aumento devorado por la inflación”, dijo.

Además criticó que no hubo una inversión importante en la reparación de los establecimientos educativos. “Hay escuelas que no tienen agua, no se ha comprado la dotación de calefactores que se necesitan en períodos tan fríos como los que estamos pasando”.

En ese marco, se manifestó preocupado por la falta de designación de ordenanzas, más aún teniendo en cuenta que por la crisis sanitaria es clave mantener las escuelas higienizadas “Lo que más nos preocupa son los 2 mil cargos de ordenanzas que están pendientes de designación, que están en el presupuesto pero que no han sido designados ”, dijo.

Correa indicó que ya en agosto del año pasado presentaron un proyecto para que se declare la emergencia educativa. “Hice una comparación de los últimos 4 presupuestos, desde 2018 al 2021, casi no hubo cambios y las necesidades son absolutamente distintas, sin contar la inflación”, manifestó.

Con respecto al contenido, dijo que hay que repensar las estrategias para que los chicos recuperen las horas perdidas. “Lo primero que te va a decir cualquier pedagogo es avanzar en escuelas de jornada completa, pero los edificios no están en condiciones, y los cuadros docentes tienen un desgaste muy grande”, indicó.

“En Educación como en Salud, no se puede improvisar”.

Por último, advirtió que pasarán muchos años antes de poder recuperar la normalidad, tal cual la conocíamos. “Cuando se dan estas epidemias se demora décadas, se los digo como historiador, entonces, hay que pensar todos los sistemas en función de un gran periodo de recuperación porque vamos a demorar”, concluyó.