¡Emocionante! Súper mamá dio a luz estando en coma por COVID-19

Se trata de Claudia Sumbay, de 41 años, quien ingresó el a la terapia intermedia el del Materno Infantil y estuvo más de 50 días internada, durante este tiempo nació Tiago, su bebé mientras estaba en coma.

Claudia ingresó al hospital embarazada de seis meses, cursando una neumonía bilateral grave por COVID-19. Durante su estadía, su salud empeoró y el equipo médico decidió conectarla a ventilación mecánica y practicarle una cesárea de urgencia para proteger la vida de la mujer y su bebé. Así nació Tiago, a las 32 semanas de gestación.

El niño fue prematuro y estuvo al cuidado del personal de neonatología y de su papá. Claudia y su familia agradecieron a todo el equipo de salud del hospital por la atención, el apoyo y por poner lo mejor de cada uno para que ella salga adelante con su salud, “en el materno infantil me dieron la mejor atención y me volvieron a la vida (…) yo sentí que me atendieron con el corazón”.

Por su parte, Karina Torres, médica internista expresó su satisfacción por dar el alta hospitalaria a Claudia para que regrese a su hogar y pueda conocer a su bebé. Asimismo, la profesional, resaltó la labor de todo el equipo que asistió a la mujer y a más de 321 pacientes leves, moderadas y graves hasta el momento.

El sector es exclusivamente para la atención de pacientes mujeres adultas con coronavirus, donde se les brinda asistencia clínica y de terapia intermedia. El espacio posee 20 camas con oxígeno central para brindar oxigenoterapia y, en caso de ser necesario, ventilación asistida invasiva o no invasiva, también cuenta con monitores multiparamétricos para el seguimiento de las pacientes. La sala está a cargo del equipo de la Unidad Medicina Interna del HPMI y cuenta con el apoyo permanente de la Unidad de Gestión Terapia Intensiva.