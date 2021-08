Boca eliminó a River y avanza en la Copa Argentina

Boca Juniors le ganó este miércoles, 4 a 1, a River por penales y lo eliminó de la Copa Argentina. Durante los 90 minutos habían igualado sin goles en el estadio Ciudad de La Plata.

El Xeneize no hizo un buen partido y, prácticamente, no pateó al arco rival. El Millonario, que tampoco pudo imponerse en el juego, tuvo algunas aproximaciones pero no fue fino en la definición.

En los penales, Rossi se agigantó y los jugadores del azul y oro estuvieron muy precisos.

El insólito penal que falló Romero en la definición por penales entre Boca y River. #SuperclásicoEnTyCSports. pic.twitter.com/ijdtfaEP98 — TyC Sports (@TyCSports) August 5, 2021