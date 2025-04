Tras la muerte del Papa Francisco, la AFA suspendió los partidos de fútbol para este lunes

Siguen las repercusiones tras la novedad que se dio a conocer en la madrugada de este lunes en Argentina, cuando se anunció el fallecimiento del papa Francisco, líder de la iglesia católica quien tenía 88 años y que durante 12 años condujo a la comunidad cristiana del mundo.

En medio de las muestras de duelo que se están tomando en los distintos ámbitos y estamentos, desde la AFA informaron que se resolvió suspender todos los partidos de fútbol previstos para este lunes, adhiriendo al luto por la muerte del pontífice.

De este modo, quedaron postergados los tres encuentros que se iban a disputar este lunes en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Eran Tigre vs Belgrano, Argentinos Juniors vs Barracas Central e Independiente Rivadavia vs Aldosivi.

En señal de duelo por el fallecimiento del Papa Francisco, los tres partidos que debían disputarse hoy fueron suspendidos.



Los tres encuentros se jugarán mañana: @AAAJoficial - @barracascentral pasa a las 19hs (estaba programado a las 21.15hs), mientras que los otros dos… pic.twitter.com/ntGHaPKscd — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) April 21, 2025

"En señal de duelo por el fallecimiento del papa Francisco, los tres partidos que debían disputarse hoy fueron suspendidos. Los tres encuentros se jugarán mañana. A las 19 chocarán Argentinos-Barracas Central y Tigre-Belgrano y a las 21.15 será el turno de Independiente Rivadavia vs Aldosivi", expresaron desde la AFA

También debían celebrarse dos partidos de la fecha 11 de la Primera Nacional: Defensores de Belgrano vs Temperley y Ferro Carril Oeste vs Atlanta. Lo mismo corre para el choque entre Sacachispas y Acassuso por la Primera B y para los tres duelos de la Primera C: Centro Español vs Luján; Sportivo Barrcas vs Victoriano Arenas y Central Ballesters vs Deportivo Paraguayo.