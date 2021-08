Murió una bebé wichi en Santa Victoria Este y sospechan que sea por Covid-19

En las últimas horas se registró el deceso de una niña wichi de 1 año y 5 meses, oriunda de la comunidad La Puntana, en Santa Victoria Este. Fue el gerente del Hospital de Santa Victoria Este, Edgardo Ariel Sosa, quien confirmó el fallecimiento y descartó que se trate de un caso de desnutrición.

Así como relató el médico, la menor llegó al hospital de Santa Victoria Este el día domingo, tras cuatro días con síntomas agudos de vómitos y diarrea. “Primero la llevaron a Bolivia porque era atendida por un curandero, pero al ver que la nena no respondía la llevaron al puesto sanitario”, dijo el gerente del nosocomio ante Multivisión Federal.

Los intentos por recuperar el estado de la menor fueron en vano ya que tuvo un paro respiratorio y no sobrevivió. La causa de muerte emitida por el nosocomio fue el paro cardio-respiratorio por desequilibrio del medio interno. Si bien se descarta que se haya tratado de un caso de desnutrición porque la menor tenía un seguimiento de profesionales, aun se sospecha que se trate de un caso de Covid-19 positivo.

Estas sospechas sobre un posible caso de coronavirus son fundadas por el médico tomando como referencia el caso de otro menor que también “se manifestó con vómito y diarrea” y que tuvo resultado positivo. En este caso, el menor se encuentra en el Hospital Materno Infantil, internado en terapia intensiva.

Mientras, aunque el test rápido para covid-19 dio negativo para la bebé fallecida, Sosa indicó que esperan el resultado de la PCR para definir si la nena también estaba infectada con el virus.

Mortalidad infantil en el Norte: ¿qué falla?

Quien expuso nuevamente la problemática de la mortalidad infantil para recordar que continúa siendo un problema en el norte salteño, fue el diputado Ramón Villa. El legislador denunció públicamente las muertes de menores y las condiciones de precariedad sanitaria que hay en el departamento de Rivadavia.

“Hay múltiples factores para analizar la mortalidad infantil en Rivadavia, si bien la mayor causante es la desnutrición, hay enfermedades de base por la falta de salud pública en general”, expresó el legislador ante radio CNN Salta.

Son diversos los factores que se cruzan al analizar la realidad del norte salteño en general en materia sanitaria. Los hospitales de mayor complejidad están en Tartagal y Orán y la diferencia salarial entre Capital e interior es otro de los obstáculos.

“No hay condiciones para que esto cambie, un médico no puede venir a instalarse a un lugar inhóspito cuando va a percibir un sueldo menor al que puede cobrar en la ciudad. Si no les pagamos más, o buscamos un incentivo, vamos a tener déficit siempre”, concluyó el diputado Villa.