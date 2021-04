Muerte de niños wichis: “Las medidas que se toman no alcanzan”

Diego Bustamante, director general de la fundación Pata Pila, dialogó con radio CNN Salta -94.7 MHZ sobre la tragedia que vive el norte salteño con el fallecimiento de niños en un contexto de pobreza extrema.

A comienzo de marzo, el gobierno de la provincia celebró la “mortalidad cero por desnutrición”, haciendo referencia a que, por primera vez en 17 año, durante enero y febrero, no se reportaron casos de mortalidad infantil relacionadas con la diarrea, la desnutrición y la deshidratación.

La “buena noticia” duró poco. Entre el miércoles y el sábado pasado, dos niños de la comunidad indígena Wichi, ubicada en el norte de la provincia, murieron por pobreza extrema. El primero fue un chico de un año y 10 meses mientras que, el último, que falleció este fin de semana, un bebé de apenas siete meses y medio. Pertenecían a las comunidades de General Ballivián y Pozo La China, en los departamentos de General San Martín y Rivadavia, respectivamente.

“Hay con contexto de atraso absoluto, de desinversión tan grande que por más declaración de emergencia, no se va a solucionar en cuatro años. Seguramente se tratará de evitar más muertes, la muerte de los niños son por causas totalmente evitables, pero para que esto suceda hay que atacar millones de factores que hacen que el chico muera, no es sólo que no tenía para comer, es por todos los frentes, por donde lo mires está vulnerado el derecho a la vida de ese niño”, dijo Busramante.

El director de la fundación Pata Pila consideró que la gente no dimensiona lo que pasa en las comunidades. “Hay muchos factores, la falta el agua, educación, incapacidad del hospital de trabajar interculturalmente, falta de insumos, luz, caminos, falta de desarrollo local. Hay chicos que comen los primeros diez días del mes, no comen las madres para que coman los chicos”.

Busramante señaló que es una lucha que no va a terminar hasta que esté toda la sociedad involucrada con lo que está pasando en la provincia. “Las medidas que se toman no alcanzan, los políticos tienen que poner más la mirada, más presupuestos, salir a buscar y pelear fondos nacionales, internacionales”, dijo.