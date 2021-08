Escrachan a periodista por maltratar a una mujer y referirse como "siervas de la limpieza" a empleadas

Una joven, dueña de una empresa que realiza limpieza a domicilio, denunció que recibió insultos despectivos y amenazas de un trabajador de prensa tucumano que había solicitado el servicio.

“Soy periodista y te remil escracho el negocio”, habría amenazado el hombre cuyos mensajes se volvieron virales. También se habría referido a "las siervas de la limpieza"

Luján Julio publicó en Facebook:

Soy Luján Julio, tengo 30 años, vivo con mi hijo de 3 años y estoy embarazada de 8 meses. Hace unos años, luego de un tiempo sin conseguir empleo, comencé un emprendimiento: puse mi propia empresa de limpieza.

Tuve la suerte de crecer y hoy le doy trabajo a 12 personas, algunas de ellas de manera fija y otras van rotando de acuerdo a la dimensión de las obras. Trabajamos realizando limpieza en casas, clínicas, escuelas, finales de obra, etc.

En estos 4 años he conocido infinidad de personas y he pasado por algunas situaciones incómodas, he renegociado costos, etc. Pero es la primera vez que me toca enfrentar a una persona violenta, que me amenaza, me insulta, intenta humillarme menospreciando mi trabajo y a las personas que lo realizan.

En el día de ayer arreglé con el Señor Lucas Martín que una persona se presentaría hoy en su domicilio para realizar la limpieza de su casa. A las 7 de la mañana se presentó ahí una de mis empleadas, al no atenderla nadie, le envié un mensaje de whatsapp al número mediante el cual el Sr. Martin y yo nos habíamos estado comunicando.

El mensaje no se entregó, le escribí desde mi número personal. Y pueden ustedes ver en las capturas su respuesta.

Me insultó, se refirió de manera despectiva a mi empleada, y me amenazó con escracharme, valiéndose de su oficio de periodista. No suelo hacer esto público, pero estoy harta de la impunidad que ostentan personas que gratuitamente desvalorizan el tiempo del otro.

Si el Sr. tuvo un inconveniente y no pudo avisar, su respuesta podría haber sido otra totalmente distinta, en lugar de bloquearme, como si yo, por ofrecer un servicio que él considera "inferior", no mereciera una explicación o una respuesta.

Gracias por leer.