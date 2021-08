Llevó a castrar a su perro y a las horas murió, denuncia mala praxis de una veterinaria

Una muerte y una grave denuncia contra una veterinaria, ubicada en Barrio El Tribuno, en la zona Sur de la ciudad. En medio de su tristeza, Vanesa, la dueña de un perro salchicha de 5 años que murió tras ser castrado, quiso hacer público lo que le sucedió.

“Lo llevé a castrar, ya tenía el turno, lo castraron, le pusieron suero, fui a llevarlo a la Veterinaria pero no lo castró el doctor que lo atiende siempre y que es mi veterinario de toda la vida, sino el pasante”, empezó en su relato a InformateSalta.

Tras el procedimiento, le entregaron a su perro aún bajo los efectos de la anestesia y medio dormido. Ya en su casa, comenzó con vómito y diarrea y hasta tuvo como un ataque de epilepsia. Lo llevó nuevamente a la veterinaria pero no pudieron hacer nada y murió.

Vanesa sospecha que quizás el problema fue un exceso en la anestesia, sin embargo, para despejar dudas hará una denuncia y le practicará una autopsia al animal. En el caso de confirmarse la mala praxis, le iniciará una causa al chico que lo operó.

“Yo estaba bajo un ataque de nervios, no me dieron ninguna explicación, sólo que aparentemente le agarró un líquido a los pulmones. Lo llevé a castrar, porque me lo recomendaban, el era un perro de 5 años, totalmente sano, ninguna enfermedad de nada. Él era mi hijo, significaba mucho para mí, estoy destrozada”, manifestó.

Finalmente, Vanesa indicó que tras lo sucedido se enteró que habría más casos y que su perro no sería el único que murió luego de recibir atención en ese lugar.