Imputan a Rita Carreras por irregularidades durante su gestión en la intendencia de Moldes

La Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, citó para el próximo 24 de agosto a la exintendenta de Coronel Moldes, Rita Susana Carreras, por los cargos de peculado, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La ex jefa comunal es investigada por la recepción por parte del municipio de Moldes de fondos nacionales destinados a la compra de un minibus para transporte de personas discapacitadas; mismos que fueron retirados de la cuenta municipal, no habiendo sido utilizados para tal fin, ni rendidos por la ex administración comunal.

Además está acusada por vender un tractor a un particular a un precio considerado irrisorio y sin seguir los pasos administrativos correspondientes; no habiendo utilizado el dinero en la compra de otro bien como lo preveía la ordenanza. Cabe destacar que el tractor fue vendido en 200.000 pesos, cuando su valor en el mercado es de entre 28.000 y 35.000 dólares.

Carreras también resultó imputada por la adjudicación irregular de lotes fiscales en el loteo “La Candelaria”, más la compra directa y sin atender al procedimiento legal, de seis casillas prefabricadas, mismas que tampoco fueron entregadas a sus beneficiarios.

Finalmente, está acusada por la presunta comisión del delito de defraudación en el proceso licitatorio del Loteo “La Esperanza”, por el cual la comuna ejecutó innumerables obras para dotarlo de servicios, encargando su venta a una firma de dudosa procedencia que le aseguraba el 60% de las ganancias por la venta de 130 lotes y habiendo Carreras firmado las escrituras pese a los pedidos de nulidad planteados.