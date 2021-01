Coronel Moldes: Rita Carreras imputada por vender una cámara frigorífica del municipio

Las actuaciones se inician a partir de una denuncia realizada en febrero de 2020 por el actual intendente, Omar Carrasco, que pone en conocimiento que Rita Carreras, en su rol de Intendente, vendió en octubre de 2018, una cámara frigorífica del matadero municipal a José Enrique Muñoz sin cumplir con las formalidades previstas y sin poner en conocimiento del Concejo Deliberante. Señalaba además que pese a las ganancias y el trabajo que el matadero municipal generaba, la ex intendente habría dispuesto su cierre.

En el caso de Carreras, se le imputa fraude a la administración pública en calidad de autora, debido a que durante su gestión incumplió las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión disponiendo en forma discrecional de los recursos municipales –en este caso de una cámara frigorífica- sin observar tales normas y por un precio ínfimo, produciendo en consecuencia un grave perjuicio al erario municipal.

En relación al delito de Incumplimiento de los deberes de funcionario público, advierte el fiscal que Carreras habría firmado un contrato de compraventa de un bien público municipal en contradicción a la Ley Nº 6838 referente al Sistema de Contrataciones de la Provincia de Salta.

Dicha normativa no fue cumplida por la gestión de la ex intendente, puesto que no se realizó ningún procedimiento que norma la ley de contrataciones, la venta se desarrolló en forma directa, sin la realización de una estructura de costos, o estudio de precios actuales y representativos del bien en el mercado, como tampoco se dio cumplimiento a las disposiciones generales de la ley y al Decreto Reglamentario tal como lo establece el art 58º del mismo.

Respecto a Muñoz, se lo considera coautor del delito de fraude a la administración pública, ya que mediante una operación de compraventa con la municipalidad de Coronel Moldes, sin observar los procedimientos correspondientes, logró la disponibilidad de una cámara frigorífica de propiedad de aquélla, por una suma irrisoria, contribuyendo con su conducta a la pérdida del objeto mismo del fraude, perteneciente a la administración pública, resultando en un grave perjuicio económico para el erario de la municipalidad de Coronel Moldes.

Las audiencias de imputación se concretaron la semana pasada y en el caso de Carreras, se realizó mediante videollamada por precaución sanitaria. Ambos imputados son asistidos por abogados particulares y se abstuvieron de declarar.