Repercusiones en redes sociales por las declaraciones del presidente

Luego de confirmarse la veracidad de las imágenes sobre la fiesta de cumpleaños de la Primera Dama en la Quinta de Olivos durante el aislamiento estricto y el discurso del presidente que buscaba arrojar luz sobre lo ocurrido, miles de personas hicieron saber su enojo en la red social Twitter.

En la red del pajarito azul, no demoró en hacer tendencia #VerguenzaNacional y #ElPeorPresidenteDeLaHistoria.

La usuaria @patitace dijo “Nos dijo Idiotas, Anticuarentena, rebeldes, estúpidos, golpistas . Pregunto, ahora pide perdón pero si la foto no hubiera salido, no pasaba nada??? #VerguenzaNacional”.

Por su parte @lehalperin comentó: "Después de negar lo que pasó, el presidente confiesa un delito y es grave, el lugar donde se cometió es la residencia presidencial y eso lo agrava todavía más. Hacer responsable a su pareja no lo exculpa, lo hace cómplice del incumplimiento de su propia ley. #VerguenzaNacional".

Otro usuario @SimkinHugo manifestó, "Yo no soy abogado, pero me parece q AF confesó un delito. ¿No va a pasar nada? ¿La justicia no tiene nada para decir? ¿Ahora todo se arregla con una disculpa? - Disculpe Sr. No era mi intención robarle. No va a volver a ocurrir #OlivosGate #ElPeorPresidenteDeLaHistoria".

Los memes, chistes y burlas al presidente también dijeron presente en la red social.