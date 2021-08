Alberto sobre el festejo en Olivos: “Me doy cuenta que no debió haberse hecho”

El Presidente, Alberto Fernández, habló sobre la fiesta de cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yañez, luego de que se conocieran las fotos y se generará repudio en las redes sociales. “Lamento que haya ocurrido”, dijo Alberto.

Fernández reconoció que la fiesta en Olivos fue para celebrar el cumpleaños de su pareja, “el 14 de julio Fabiola convocó a una reunión, a un brindis, que no debió haberse hecho. Me doy cuenta que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido”.

El Presidente realizó un discurso en Olavarría, Provincia de Buenos Aires, en el marco del anuncio de la ampliación de la ley de Zonas Frias. Alberto comenzó su oratoria explicando que por su función debía recibir a mucha gente en la residencia, “todos esos meses me quedé trabajando en Olivos por recomendación de los médicos, pero se convirtió en una ciudad porque allí iban ministros, secretarios, actores, actrices, futbolistas, gente que necesitaba ser oída. Como Presidente tengo la necesidad de escuchar a todos”.

Además reconoció que, “mirando en restroespectiva debí haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve. Hoy Santiago Cafiero a la mañana explicó esto. Todos lo supieron porque nosotros lo contamos, porque no ocultamos nada”.

“Desde esa condición humana que tenemos los que hacemos política lamento lo que ocurrió. No va a volver a ocurrir”, sentencio el jefe de Estado.