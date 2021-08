Antonela y Messi: la dolorosa tragedia que selló su amor para siempre

Los sucesos del último mes lo reflejaron a la perfección. Primero, cuando Lionel Messi se consagró como campeón de América de la mano del seleccionado argentino. Luego, cuando el futbolista dio un giro radical en su carrera y abandonó el FC Barcelona -donde jugó durante 20 años- para empezar una nueva etapa en el Paris Saint-Germain.

Todo parece estar en esas imágenes de festejos, pero también en las de nostalgia y emoción: la complicidad entre Antonela Roccuzzo y el astro del fútbol permanece intacta. La historia de amor de la pareja, se sabe, empezó en Rosario, en la ciudad natal de ambos. Sin embargo, lo que pocos conocen es que fue una dolorosa tragedia la que terminó de consolidar un vínculo que se sostiene hasta el día de hoy.

“Antonela lo es todo para mí”, dijo Lio en una entrevista que dio a la revista deportiva Sport en 2020. Tras referirse a su carrera, le dedicó conmovedoras palabras a su mujer. “Tenerla al lado me simplifica muchísimas cosas. Nos conocemos de hace mucho tiempo, me conoce a la perfección. Sabe cómo entrarme en cada momento, especialmente en los malos. Es una persona que prácticamente no tiene días malos, que siempre está de buen humor. Es una compañera espectacular”, confesó.

El romance comenzó a partir de un conocido en común: Lucas Scaglia. El exfutbolista es primo de Antonela y conoce a Lionel desde que son niños. Los dos, de hecho, dieron sus primeros pasos como deportistas en el club Newell’s Old Boys. “En realidad, ella era la prima de mi mejor amigo. Ahí nos conocemos y ahí arrancó todo. Pero sí, nos conocemos muchísimo de toda la vida”, rememoró Messi en diálogo con Sport.

Con 13 años, el capitán argentino se instaló en España para jugar en el Barça. Esa separación temprana, sin embargo, no impidió que él y Roccuzzo mantuvieran contacto a la distancia: siguieron pendientes de sus vidas de un lado al otro del Atlántico. Por eso, en 2005, cuando Antonela sufrió uno de los momentos más difíciles de su adolescencia, Lionel no dudó en volver al país para acompañarla. Ese año, la mejor amiga de la rosarina, Úrsula Notz, murió en un trágico accidente vial.

El responsable del siniestro fue un joven que conducía en estado de ebriedad. El hombre, identificado como Matías Capozzuca, se llevó un auto de la concesionaria de su padre sin permiso, lo chocó y provocó la muerte de dos de sus acompañantes (Notz y Nayim Abraham). Además, dejó postrada a Carla Alfaro, de 16 años.

En 2019, al compartir en su cuenta de Instagram una convocatoria para conmemorar a las víctimas de accidentes de tránsito de Rosario, Roccuzzo hizo propias las palabras de la campaña “Ausencias que hablan” de la ONG Compromiso Vial. “Las ausencias se sienten en la vida cotidiana, en los cumpleaños, en los aniversarios, en las fiestas. Las ausencias inquietan”, escribió. “Cuando entendemos que no escucharemos más esa voz que nos acompañaba, las ausencias transforman, pudiendo tornar el dolor en acción, pero sabiendo que no volveremos a ser los mismo de antes. Las ausencias nos guían. Las ausencias duelen, pero también nos relanzan. Cierra los ojos... ¿Me recuerdas?”, añadió.

Tras varias visitas y viajes, finalmente, en 2007 blanquearon su relación en su círculo íntimo. Tres años más tarde, después del Mundial de Sudáfrica, Antonela se mudó con él a Barcelona. Luego del nacimiento de Thiago y Mateo -el último en llegar sería Ciro, el menor-, la pareja se casó en Rosario en 2017, en un evento al que asistieron más de 260 invitados, entre familiares, amigos y colegas. El resto es historia.