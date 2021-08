Ares cuestionó los festejos del cumpleaños de Fabiola Yáñez y confirmó que está embarazada

Previo a emitir su voto, Pamela Ares fue consultada por la polémica reunión en la Quinta de Olivos en julio del 2020, en plena fase 1 por la Pandemia, de la cual surgieron fotos que hoy son conocidas por todos y repudiadas.

Ares dijo a InformateSalta "Las restricciones tienen que ser cumplidas por todo el mundo, me parece que nuestro Presidente dio una clara muestra cuando pasó lo de la vacunación VIP, algo que no pasó en esta provincia. A mi me parece que eso no está bien. Sigo pensando lo mismo, lo que está bien, está bien y lo que está mal, está mal y no hay por qué justificarlo, aun se trate de quien se trate"

Consultada por la acusación del presidente Alberto Fernández sobre su mujer Fabiola Yáñez opinó "No, no, yo no voy a entrar en esas declaraciones. Fabiola está embarazada, le mando un saludo grande si llegan a estar sintonizando algún medio salteño".