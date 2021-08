Cande Correa no pudo votar porque le robaron el DNI: cayó con el pasaporte

Un insólito episodio protagonizó la concejal y candidata para renovar su banca, Candela Correa, quien se acercó a votar a una escuela de barrio el Huaico, sin embargo no lo pudo hacer porque no tenía el DNI y mostró el pasaporte.

“Me robaron las cosas, hice la denuncia pero los trámites tienen demora y con la tirilla no se puede votar. Traté de presentar el de “Mi Argentina” y me parece absurdo que el gobierno Nacional genere este sistema y no se pueda votar con esto en época de pandemia, se lo puede usar para viajar por el país”, dijo la edil e influencer fitness.

De acuerdo a lo que expresó Candela Correa, le robaron hace dos días y ya efectuó la denuncia. “Me dijeron que si o si tiene que ser con el DNI de tarjeta. Lamentablemente hay que esperar”, agregó.

Respecto a la campaña y a los resultados electorales, dijo “ganemos o no ganemos, hemos hecho una campaña impecable. Es importante que todos vengan a votar, no dejemos que la democracia caiga. Nosotros tenemos el poder de cambiar la realidad en la que estamos viviendo. La democracia representativa se hace más fuerte con la democracia participativa”, expresó.