Gustavo Sáenz: "Es un orgullo poder decirle al país que en Salta no hay grietas"

Tras finalizar las históricas elecciones provinciales en Salta y conocerse los datos provisorios oficiales, el gobernador Gustavo Sáenz cerró la noche en el búnker victorioso, en el hotel Alejandro I, donde se alzó con la triunfal sumatoria de sus dos listas oficialistas, Unidos por Salta y Gana Salta.

En Salta el oficialismo se impuso con fuerza consolidando la hegemonía de Sáenz. Las elecciones cerraron con una afluencia de votantes de un poco más del 64%. La lista de Unidos por Salta, que encabezó Emiliano Durand como candidato a senador, ganó las elecciones legislativas con el 32,17% de los votos.

Sáenz consiguió 9 de los 12 cargos a senador que se disputaban, 20 diputados de 30 y 38 convencionales constituyentes de 60.

Tras saludar a los candidatos ganadores, Sáenz habló a los salteños: “Después de momentos tan difíciles que venimos viviendo en este año y medio de gestión, revalidar y pedirle a los salteños que nos acompañen en este proyecto político que empezó a gestarse en el 2015 con partidos políticos de distintas ideologías que quieran acompañar y decidieron hacerlo sin despojarse de sus ideologías, hay radicales, peronistas, renovadores, independientes. Es un orgullo poder decirle al país que en Salta no hay grieta”.

En un desaforado discurso, el gobernador refirmó su posicionamiento político. “Nuestra querida provincia de Salta hoy no se pintó de amarillo, ni de azul ni de celeste, se pintó con el poncho salteño que llevamos puesto en el corazón para decirle a todo el país que es necesario que trabajemos juntos. Que debíamos dejar de lado la lógica de amigo o enemigo, el odio y el rencor, desde ahí no se construye. Hoy podemos decir que nace un nuevo movimiento político en Salta, un movimiento provincial”.

“En toda mi carrera política nunca necesite la bendición de un dirigente nacional, me conformo con la bendición de los salteños y la de Dios para que podamos salir adelante. Esto no significa no acompañar a distintos gobiernos, hay que respetar a aquellos que fueron elegidos, ayudarlos para que nos vaya bien a todos los argentinos pero también ponerse firme cuando los intereses de Salta se ven perjudicados por alguna norma centralista”, expresó.

Con vistas hacia las elecciones nacionales, Sáenz avizoró: “Este grupo de hombres y mujeres que hoy nos acompañan representan a cada uno de nuestros partidos que son partes de este gran movimiento que hoy nace en Salta y se fortalece en la provincia. Vamos a trabajar juntos, más unidos que nunca para mejorar la calidad de vida de cada uno de los salteños”.