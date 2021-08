Alberto Fernández: “El único responsable por la cena soy yo”

El presidente Alberto Fernández encabezó este lunes la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación en La Matanza, en donde pidió disculpas por las fotos que trascendieron de una reunión en la Quinta de Olivos durante el aislamiento.

“Efectivamente, en la pandemia, por un desliz, por un descuido, se organizó una comida en Olivos que no debió haberse organizado. Yo no anduve con vueltas. En menos de 24 horas dije que esto pasó, que no debió haber ocurrido, tengo mucho pesar por lo sucedido y de ese modo me disculpé ante ustedes, ante el pueblo, los únicos a los que les debo unas disculpas”, aseguró en medio del acto.

“Algunos leyeron mis palabras sinceras, de arrepentimiento a su modo. Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera. El único responsable soy yo: me hago cargo, doy la cara y me pongo al frente de todo esto”.

Cabe recordar que luego de que se conocieran fotos de la fiesta de cumpleaños realizada en la Quinta Presidencial el 14 de julio de 2020, el jefe de Estado pidió perdón con una frase que generó polémica incluso dentro del Frente de Todos: “Mi querida Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho”. Tras estas palabras no faltaron los repudios porque entendieron que había responsabilizado a la Primera Dama por el escándalo.