El falso triunfo de Patricia Bullrich en Salta

Aún con las urnas calientes, cuando seguía saliendo humo de las BUE (boletas únicas electrónicas), en Salta, desde el partido liderado por la señora Patricia Bullrich, alias Patu, según dichos de su prima Fabiana Cantilo; el PRO habría hecho la mejor elección de su historia en este distrito; desde el bunker del Frente se enviaban mensajes de WhatsApp con un reconto de los logros.

Vamos con algunos datos. En el año 2015, el PRO en Salta Capital sacaba 37.418 votos, quedando segundo en la grilla, pero, sorpresa, detrás del Frente Olmedo + Romero, ellos lograban 62.749 votos. En el 2019, el PRO tenía 25.504 votos con 1 diputado y Olmedo 36.632 votos con 2 diputados. Ahora llegamos al momento de la verdad, esta elección, la del año 2021, el Frente del PRO + Olmedo, logró 34.555 votos, con 2 diputados electos. Conclusión y moraleja juntas, este Frente perdió un diputado y sacó menos votos que hace 6 años atrás cuando el PRO estaba solo ¡!!! Habrá sido la mejor elección ??

En el año 2019, en Salta Capital, Olmedo lograba entrar con 4 concejales al Honorable Deliberante de la Ciudad, y el PRO lo hacía con 2 concejales, entre ellos sumaban algo más de 45.000 votos. Que pasó este año? El Frente Olmedo + PRO, sacó algo así como 33.401 votos y logró 5 concejales al Honorable. Si en el 19, 4 + 2 son 6; hoy en el 21; 5 es inferior a 6 en 1; se explica ?? El Frente perdió un concejal.-

Nos vamos a Metán. En el año 2017 desde un Frente llamado “Un Cambio para Salta” con el logo del ponchito salteño, logo que indicaba el apoyo de Sáenz; llegaba a la legislatura provincial la señora Gladys Pichona Moisés con 4.459 votos. El partido de Olmedo no se presentó o por lo menos no figura como tal en la lista de participantes. Este año, 2021, cuando se tenía que renovar esa banca de esta buena señora, el Frente Olmedo + PRO la llevó en su lista como primere candidate; resultado? 1.784 votos, quinta cómoda, no pudo renovar la banca. Qué pasó? El PRO perdió, no retuvo la única banca de diputado del interior de la

Provincia

Otro municipio, Chicoana. En el año 2019, Olmedo sacaba un concejal con 930 votos. Este año, el Frente Olmedo + PRO no tiene ninguno, solo sacó 676 votos.

En El Carril, en el año 2019, Olmedo se alzaba con 348 votos pero ningún concejal, este año al Frente le llegaron 266 votos y sigue sin ningún concejal.

En Río Piedras, uno de los distritos nuevos para el Frente que analizamos, vamos todavía, se lograron 87 votos, pero tampoco concejales. Algo similar pasó en El Galpón, 225 votos pero ningún concejal.

Rosario de la Frontera es un caso de análisis, municipio donde se eligen 9 concejales, el Frente Olmedo + PRO salió en doceavo lugar con 556 votos. Creíamos que la señora Bullrich y sus adláteres en Salta, no sabían del sistema D’Hondt, por eso contaban con puestos y votos en municipios donde se obtuvo votos y lugares en la grilla pero no puestos electivos, pero en Rosario es inexplicable, no sabemos cómo llegaron a pensar que se obtuvo un concejal en esta la ciudad termal. Eso sí, a modo de nota de color, la UCR ex aliada del Frente y aliada en algunos distritos, obtuvo en Rosario 623 votos para concejal, con 279 votos menos que en el 2019, pero le ganó al Frente que analizamos, salieron onceavos ¡!!.-

Saludos a todos.-

Antonio de la Corte Rozas, salteño.