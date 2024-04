“¡Sinvergüenzas, descarados!”: Salteños, enfurecidos con el Senado al triplicar su sueldo

Escándalo nacional: Comentario obligado por estas horas fue y sigue siendo lo ocurrido en la Cámara de Senadores de la Nación cuando, por iniciativa del senador salteño Juan Carlos Romero, procedieron a aprobar un aumento de sus sueldos, el cual pasará a superar los $7.000.000 brutos.

El proyecto de resolución sobre tablas fue aprobado por los miembros de la Cámara Alta del parlamento argentino sin debate y a mano alzada. Las dietas pasarían a estar conformadas por 2.500 módulos (hoy, cerca de los $1.700), más un adicional de 1000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. También se agregará una dieta más a las 12 originales para compensar el aguinaldo.

En medio de las repercusiones, todas en disconformidad con lo hecho por los senadores, la opinión de los salteños no tardó en hacerse escuchar, repudiando la actitud de los mismos, permitiéndose insultos hacia los mismo, aseverando que en segundos triplicaron sus ingresos mientras el ciudadano común intenta palear el contexto de crisis y ajuste a diario.

Así lo recalcaron en los comentarios que dejaron en los posteos de InformateSalta, donde usaron múltiples calificaciones para los senadores. “Manga de parásitos, sinvergüenzas”, “Impresentables, todos tienen que ir presos por chorros, ladrones del Estado”, “Una vergüenza nacional”; “Descarados”, “Impotencia”, son algunas de las aseveraciones hechas.

“¡No pueden ser más caraduras, por Dios!”

Otro apuntaron a que, para sus dietas, si hay dinero, en contramano de la fase del presidente Javier Milei que no hay fondos. “En teoría no hay plata, ¡ahí está!”; “Para ellos si hay plata”; “Nosotros seguimos ganando lo del día a día y estos sentados, sin saber lo que es laburar”; “En Salta los sueldos mínimos no llegan a $300.000, plata hay bastante”, aseveraron los comentarios.

Mientras algunos recalcaron la velocidad en la que aprobaron triplicar su sueldo (“30 segundos y ya cobran 6 milloncitos”, por ejemplo), hubo quienes trataron de ponerle una cuota de humor: “Por lo menos están todos de acuerdo en algo”; “Está bien porque con lo caro que están las cosas no les debe alcanzar para comer, pobre mis ángeles”; “Para eso sí son unánimes”.