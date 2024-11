Para reflexionar: Salta merece un mejor Mercado San Miguel

Desde ya que nos solidarizamos y comprendemos la difícil situación de muchas familias y trabajadores que han perdido parte o todo de sus mercaderías y puestos de trabajo. Para peor, en esta época ya estaban muchos de ellos stoqueados para las Fiestas de fin de año por lo que el perjuicio es mayor.



Pero también es cierto y hay que reconocer, y de los testimonios recogidos, es que en muchos casos ya se habían consolidado verdaderas Pymes familiares dentro del Mercado, donde muchos tenían 3, 4, 5 y hasta 6 o más puestos de trabajo. Entonces el argumento de que el Mercado estaba así, abarrotado de puestitos que vendían lo que sea con la finalidad social de dar trabajo o generar subsistencia para que una familia pueda generar sus ingresos no era en todos los casos real, porque muchas eran pequeñas empresas.

¿El mercado San Miguel funciona así porque cumple un rol social? ¿Promueve la venta de artículos regionales o es un vale todo? ¿Es un lugar turístico? ¿Vamos a tener por siempre ese lugar así? ¿Se lo va a controlar alguna vez en serio?







Un lugar privilegiado convertido en un mercado de Pulgas

No debemos tolerar, aunque seguramente nada cambie a partir del lunes, que en uno de los lugares más importantes de la ciudad, en una ubicación privilegiada y que es Municipal, tengamos un mercado con esas características. Dejemos de mirar para otro lado y reconozcamos que la mayor parte del mismo era una feria de pulgas, como las muchas que lo rodean.

Para colmo de males, las instalaciones de este lugar seguramente eran en más precarias por los años que tiene. Además, quienes lo administran con tal de generar más ingresos (del alquiler que les cobra) amplió a más no poder la cantidad de puestos, cada vez con tamaños más reducidos, apretados, dejando a la gente sin espacios para poder circular.

Al margen de peligroso, lejos estaba de ser algo vistoso, digno de ser recorrido, en un espacio que algunos se atrevieron a llamar "turístico". ¿Es el Mercado San Miguel un lugar que el turista podría visitar? ¿Queremos que esa sea la imagen de la ciudad de Salta?



Salta se merece un mercado renovado, que ofrezca una propuesta interesantes, con buena estructura, con espacios donde se pueda circular, donde se promuevan nuestras artesanías y nuestros productos locales y no un simple mercado de pulga más.

El mercado San Miguel en Madrid y el de Salta





Hace falta tomar una decisión y animarse al cambio, al progreso. Está comprobado que con los mismos administradores hace muchísimos años vamos a seguir teniendo el mismo mercado. Sin un proyecto innovador, salvo algunos cambios de fachadas donde se pintaba y arreglaba un poco la parte exterior pero nada más.

Una Salta que mire hacia el futuro, que busque mover un Turismo que está quieto, sin nuevos atractivos en la ciudad, podría tener aquí una oportunidad para una vuelta de páginas. Quizás sea tiempo de hacer las cosas bien de una vez y para siempre. No le tengamos miedo al cambio. No son los únicos que pueden administrar el mercado.



Con tantos desarrolladores locales, no creen que si lo abren a propuestas privadas aparecerían varios proyectos mejores para hacer de esa "gran Manzana" algo moderno, limpio, seguro, y digno para los salteños y para los visitantes.

Sino el lunes, cuando reabran las puertas vamos a seguir teniendo el mismo mercado San Miguel de siempre, con los mismo peligros de siempre.