Así justifica el macrismo lo que hizo con el dinero que pidió al Fondo Monetario Internacional

Eduardo Amadeo, economista y ex legislador nacional de Juntos por el Cambio dijo que si bien el macrismo tomó 100 mil millones de dólares de deuda ante el Fondo Monetario Internacional, ellos recibieron la conducción del país con una deuda externa mucho mayor. Aseguró también que "salvaron" a Argentina de la hiperinflación tras la corrida cambiaria de 2019, cuando Mauricio Macri perdió en las PASO contra Alberto Fernández.

"Nosotros recibimos el gobierno en 2015 con una deuda de 245 mil millones de dólares, no estaba en cero, ni un dólar en el Banco Central y un brutal déficit del Estado, que genera la necesidad de endeudamiento o de imprimir dinero para pagar -por ejemplo- las jubilaciones", comentó el economista.

Además, siguió explicando que "teníamos un montón de vencimientos de la deuda en los próximos años. De algún lado había que pagarle a los acreedores, porque habían tomado deudas de corto plazo y vencía".

Luego dijo que el macrismo entregó el gobierno a la gestión de Alberto Fernández con 320 mil millones de deuda, "aumentamos 80 mil millones, pero una parte de eso es porque tuvimos que renovar y tomar más deuda para pagar 'el muerto' que nos dejó el kirchnerismo".

Por otro lado, el especialista dijo que "también tomamos deuda en dólares porque no podíamos hacer un ajuste brutal, ya que sino el gobierno hubiese durado 2 días, no teníamos diputados. Entonces decidimos que íbamos a salir poco a poco, bajando el gasto público, renegociando la deuda. Porque lo otro habría sido: bajar las jubilaciones a la mitad y echar a 2 millones de empleados públicos. Eso era lo que nos pedían y decidimos no hacerlo, sino ir llevando paso a paso para ir resolviendo el problema humanamente".

Finalmente, Amadeo resaltó que "en el medio hubo que tomar una deuda con el Fondo Monetario Internacional cuando se produjo la corrida, porque no teníamos un dólar en el Banco Central, porque el dólar subía y subía entre otras razones por el miedo a que ganaran los k. Aquel lunes terrible el peso se devaluó 30% en un día. Si no hubiéramos tomado esa deuda hubiéramos tenido una hiperinflación".

"Salvamos al país de la hiperinflación tomando esa deuda para frenar el desastre que se venía", concluyó.