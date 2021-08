Antonela Roccuzzo impone el top corset y muchas famosas la siguen

Antonela Roccuzzo es ahora el centro de todas las miradas a escala mundial. Consagrada como la primera dama del fútbol, la esposa de Lionel Messi, se luce con mucha autenticidad en su millonaria cuenta de Instagram, donde comparte sus más vestuarios de marcas de lujo, además de sus clásicos looks y outfits diarios. La morocha marca tendencia e imponer estilo a través de sus publicaciones en las redes sociales, donde recibe cataratas de comentarios de halagos y elogios por parte de sus fanáticas y admiradores de distintas partes del mundo.

Una de las prendas que más viste y muestra en su feed ultimamente, son los tops corset. Dueña de un estilo único y muy elegante, Roccuzzo parece popularizar esta nueva tendencia entre las famosas, que rápidamente se sumaron a este nuevo capricho de la moda. El top viene en diferentes telas, con diferentes diseños y texturas. Además, varían en color y modelo, adaptándose así a la personalidad e identidad de quien los usa. Uno de los últimos modelos que lució Antonela fue blanco, con breteles con moños, volados en la parte inferior y tela de broderie. Sin dudas, una combinación de diseño delicada y armoniosa, perfecta para usar en verano.

Marca tendencia e impone estilo en sus redes. (Foto: @antonelaroccuzzo).



Para una de sus últimas salidas románticas con Leo Messi, Antonela eligió un top corset negro que combinó con una mini al tono.

Top corset negro: la apuesta de moda de Antonela para una salida romántica con Leo en París. (Foto: @leomessi)



Otra de las famosas que ya se unió al clan de las influencers con tops estilo corset, es Geraldine Neumann. La hermana de Nicole Neumann, sorprendió a sus seguidores con un look muy elegante y sofisticado compuesto por un modelo verde musgo corto con breteles combinado con una maxifalda con tablas en dos mezclas de verde. Acompañó el equipo con sandalias básicas en charol negro.

Vistió un conjunto de lujo con la prenda de la temporada. (Foto: @gegeneumann).



Por otra parte, Gimena Accardi lució en sus respectivas redes sociales, un top corset de este estilo, con estampado pin up girl, breteles y volados que seguían la silueta de la taza del corpiño. La actriz y pareja de Nico Vázquez, combinó este glamouroso estilo con un pantalón de jean ajustado en color azul, un cinto marrón de cuero y un bolso azul oscuro haciendo juego. Además, decidió resaltar el look con un labial color rojo fuego, un recogido con rodete y un make up simple en tonalidades oscuras.

Se sumó a la tendencia del top corset. (Foto: @gimeaccardi).



Por último, no podemos dejar de nombrar a Jimena Barón, la precursora del corset básico. La jurado de La Academia no para de coleccionar likes en las redes sociales con sus looks jugados. En su guardarropa, hay todo tipo de corsets: engomados, de diferentes colores, metalizados, holográficos, y hasta de encaje. Todos ellos se distinguen el uno del otro y marcan tendencia en el mundo de la moda. /TN

Es fanática de los corset y lo demuestra en sus redes sociales. (Foto: @jmena).