Vuelve el público a la cancha en Salta: Juventud ya comenzó a vender entradas

Muchos lo esperaban, otros lo soñaban, eran varios quienes lo extrañaban y la posibilidad está a la vuelta de la esquina: se trata del regreso del público a las canchas, más precisamente de los hinchas del fútbol quienes desde esta semana volvería a presenciar los encuentros deportivos, siendo el primer caso el cruce entre Juventud Antoniana y Redes de la Patria este miércoles 25 de agosto.

Al respecto InformateSalta dialogó con Javier Russo, presidente del club antoniano quien amplió los detalles del retorno de los espectadores considerando primeramente que “esto es muy importante para Juventud como para todos los clubes que dependemos exclusivamente de los hinchas, lo esperamos con mucha expectativa y nos preparamos para eso”, manifestó.

¿Cómo serán las disposiciones, requisitos y limitaciones?

El público que podrá asistir debe ser socio del club, tener la cuota al día y además presentar su certificado de vacunación con una dosis al menos. “A todos se les pide mantener lo que ya sabemos, como el distanciamiento y el uso del barbijo”, dijo Russo como también que “la cancha se dividirá con la platea sobre calle Lerma, y la popular sobre San Luis y Catamarca, 3 sectores con distinta cantidad de hinchas esparcidos”.

Dos indicaciones puntuales que dio el presidente antoniano fue que “no se permite ningún tipo de bandera, ni de 1x1 ni ninguna otra, se consideran contaminantes y tienen razón”. A esto agregó que la venta de entradas será anticipada puesto que “no se va a permitir ninguna aglomeración en boletería el miércoles, desde esta tarde (de lunes) ya estará disponible la venta para los socios, tendrán tiempo para buscar su entrada pero este miércoles no habrá habilitación en boletería”, enfatizó.

“Las entradas son limitadas, el ingreso será de un 30%, con un máximo de 1000 personas”

Ya sobre esta posibilidad del retorno presencial de espectadores, el dirigente ‘santo’ no ocultó que “es un gran respiro económicamente, Juventud es un club en el que si no hay hinchas en la tribuna, nos cuesta mucho mantenerlo; por eso pedimos la responsabilidad de cumplir con todo lo que nos informó el COE, lo importante es que no nos perjudiquemos sino el club se perjudica”, solicitó para concluir.