Outes, sobre la paritaria: "Vamos a buscar que el empleado no pierda con la inflación"

Luego que el gobierno convocara para hoy, a las 17 horas, a los gremios docentes a la mesa de negociación salarial, el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación, Pablo Outes, en Somos Salta, ratificó que la intención es que los trabajadores no pierdan con la inflación.

En la oportunidad, aclaró que las paritarias nacionales son el eje rector que se toma para discutir el proceso de corrección salarial de los empleados públicos. “En la paritaria lo que se hace es evaluar que hubo de inflación en el país y se busca corregir los salarios de los empleados para que medianamente, sigan y no se vean deteriorados”, dijo.

En ese marco, adelantó que a nivel nacional ya se fijaron los montos de corrección que estarían rondando el 46%, los cuales la provincia va a seguir de cerca. “Seguramente vamos a tratar de equipar, y vamos a ver hasta si podemos mejorar, pero como mínimo vamos a buscar que el empleado provincial no pierda con relación a la inflación”.

“A partir de los números de la paritaria nacional, vamos a buscar igualar y si pudiéramos mejorar”

Por otro lado, aclaró la situación de los docentes autoconvocados, quienes no fueron invitados a la mesa debido a que no cuentan con personería jurídica, uno de los requisitos que establece la ley. “No es que el gobierno no quiera, no tiene representatividad y no puede participar de este proceso”.

“Es necesario que participen los autoconvocados de las elecciones de los gremios y de esa forma queden habilitados porque sino no hay un marco legal que los habilite al proceso este de discusión”, dijo.

“Pagar 120 mil pesos a un docente que inicia llevaría a un quiebre no solo del sistema educativo, sino de la provincia”

En la oportunidad, dijo que hay algunos sectores de autoconvocados que piden que la persona que ingresa a trabajar gane 120 mil pesos. “Es necesario en la mesa se sientan sectores que tienen una responsabilidad encima y que están habilitados, dentro de la línea de autoconvocados así como se plantearon temas muy racionales, hay sectores que plantearon que las personas que ingresen ganen 120 mil pesos”.

“Las puertas políticas de diálogo de autoconvocados existen y van a estar, pero la realidad no nos permite discutir las cuestiones salariales”

No obstante, aclaró que los autoconvocados tienen las puertas abiertas pero no para discutir temáticas salariales. “Ya los recibió el vicegobernador, la semana pasada estuvieron en el senado y hablaron con las autoridades, nuestra cámara de Diputados tiene las puertas abiertas, y el gobierno y las áreas pertinentes pero se discutirá temáticas no salariales”.

“Lo que nosotros buscamos es que el salario no se deteriore, los procesos de reforma educativa se van a tratar en otra mesa”

Entre los conceptos finales, pidió no sacrificar los pocos días de clases que los chicos están teniendo porque "nos va a condenar el futuro". "Bajo esta situación de paro los chicos siguen sin poder ir a clases"

Por último, dejó abierta la posibilidad de no pagar a quiénes continúen de paro. "Entendemos que el que trabaja cobra, y el que no trabaja no cobra, yo le pido a los docentes colaboración".