Alberto Fernández habló de la docente que discutió con un alumno: "Que haya tenido ese debate es formidable"

El presidente Alberto Fernández se refirió hoy al video viral en el que una docente increpa a un estudiante por cuestionar al kirchnerismo. “Que haya tenido ese debate es formidable, abre la cabeza”, sostuvo en declaraciones radiales.

“Es evidente que el chico tiene una idea formada que es resultado de escuchar cosas dichas, como que el peronismo gobernó los últimos 70 maños, y lo repite y ella se exalta porque sabe como es la verdad”, dijo el mandatario a Radio 10.

Y agregó: “Yo veía ayer todo el ruido que hizo pero acá en la Ciudad hubo un director de colegio que defendía al proceso militar pero nadie dedico un renglón a ese hombre, que defendió un genocidio”.

Festejo en Olivos

El mandatario habló luego de ser imputado anoche por participar del cumpleaños de su pareja, la primera dama Fabiola Yañez, en plena cuarentena estricta. Al respecto, se manifestó “satisfecho” por haberse presentado previamente ante la Justicia para ofrecer parte de su sueldo a modo de resarcimiento. “Yo no busqué influenciar ni a un fiscal ni a un juez”, aseguró.

“El festejo del cumpleaños de Fabiola no fue una maniobra dolosa, fue un acto de imprudencia y de negligencia. Yo no esperé ni que me citen ni busqué influenciar a un fiscal ni a un juez ni a un abogado lobbista que me represente. Dije lo que creo que jurídicamente ocurrió y también cómo, según entiendo, debe ser resuelto el caso”, sostuvo Fernández y agregó: “Propuse una alternativa con la más absoluta honestidad, que es la de decir, ‘bueno si ustedes no comparten mi concepto doctrinario, los invito a que pongamos fin a este tema, yo reparo el daño que potencialmente pude haber causado’”.

“Es cierto que nadie se contagio, así que ese delito de riesgo difícilmente pueda cuestionarse porque el riesgo no existió”, continuó el Presidente, y cerró: “Yo, que creo mucho en el Estado de derecho, estoy realmente satisfecho con que haya actuado como un ciudadano que se presentó sin que el juez lo requiera y que el fiscal haga lo que los diarios venían preanunciando, y lo que espero es que las cosas transcurran por el orden judicial y legal que corresponde”.