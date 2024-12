El Cuervo mostrará sus refuerzos ante Colegiales

Será por la Copa de Campeones, un amistoso entre Central Norte y Colegiales, próximo viernes desde las 22hs, en estadio Martearena.

El nuevo Central Norte comienza a tomar forma y se prepara para inicio de la pretemporada que arrancará los primeros días de enero, para la concentración y la máxima exigencia física para llegar de la mejor manera al debut ante Talleres de Remedios de Escalada.

Por ello, el técnico dio el punta pie inicial en los amistosos para delinear el equipo y analizar a los refuerzos para armar el once competitivo para batallar en el campeonato.

En el primer amistoso ante Zapla, que se jugó el fin de semana, se observó un mix entre refuerzos y jugadores que formaron parte del ascenso como: Antú Hernández, Emmanuel Giménez, Matías Moeavec y Rodrigo Acosta; Emiliano Blanco y Germán Lesman.



Para seguir delineando el once ideal, se viene otro amistoso ante Colegiales, campeón de la Primera B Metropolitana, esto servirá para comenzar formar el equipo para nueva etapa en la segunda categoría del fútbol argentino.

También con bajas confirmadas como el mediocampista Juan Carrizo, una de las promesas surgidas de las divisiones del Cuervo, que continuará su carrera en Chaco For Ever. También se anunciaron las salidas de Juan Cruz Huichulef y César Gómez, quienes no serán tenidos en cuenta para la próxima temporada.