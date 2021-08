"Nos interesa que los estudiantes recuperen las horas de clases"

El Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Matías Cánepa, hizo referencia al alcance de las paritarias logradas con los docentes.

Cánepa señaló que "siempre fue la decisión del gobierno que el salario le gane a la inflación, y hemos tenido de las mejores paritarias en el país".

Consultado por los docentes que no acepten el acuerdo alcanzado con los gremios, Cánepa aclaró que "no se puede tratar igual a alguien que va a trabajar que a alguien que no se presenta en su trabajo". Y que desde gobierno esperan que mañana lunes "los docentes que no estuvieron trabajando durante el mes de agosto lo hagan ahora", y advirtió que "si el lunes no se reintegran, tendrán los descuentos que se fijan en las normativas pertinentes".

Además aclaro que se trabajará de manera articulada para que los alumnos que se vieron afectados por el conflicto docente puedan recuperar las horas de clases perdidas.