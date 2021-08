Tolosa Paz, candidata a diputada: “En el peronismo siempre se garchó”

Las entrevistas políticas pueden derivar hacia lugares insospechados, y cuando el clima es propicio se dan diálogos imposibles de imaginar. Fue lo que sucedió hoy cuando Victoria Tolosa Paz, candidata a diputada que encabeza la lista bonaerense del oficialismo, se encontró con Pedro Rosenblat, también conocido como el Cadete, y Rechimuzzi.

Puestos a hablar de la primavera, las restricciones por la pandemia y los aforos, la dirigente platense comenzó diciendo que "los chicos están hartos, quieren bailar", y ante la pregunta de los conductores sobre "¿cuándo se va a volver a coger?", Tolosa Paz se despachó a gusto: "En el peronismo siempre se garchó. Porque nosotros realmente vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria".

Pero no terminó ahí. Según la canción, hay que sacarlo todo afuera, y la representante del Frente de Todos se lo tomó a pecho: "No hay felicidad de un pueblo sin garchar. Nosotros somos así. Es parte importante de la vida: el baile, el disfrute, el goce. No lo vamos a ocultar, somos seres humanos y nos gusta gozar, nos gusta divertirnos".

“Tenemos que ganar la copa del mundo, hay que entrenarse, vamos a las eliminatorias con un gran equipo, armados para hacer muchos goles. Vamos a tener un gran hito en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina, que es tener un nivel de inmunidad todos y todas”, indicó.

A su vez, agregó que “los pibes están desesperados, hartos de los aforos; los pibes quieren bailar”.

Posiblemente, muchos de los que hace pocos días se sorprendieron al enterarse de que la candidata tiene nada menos que 16 nietos, empiecen ahora a explicarse cuál es la filosofía familiar. /Info News