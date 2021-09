Video: “No hay mache ni hembre”: el profesor que echará a quien use el lenguaje inclusivo en sus clases

Un profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México se hizo viral en redes sociales por un un video que difundieron sus alumnos donde criticaba el lenguaje inclusivo.

El docente explicaba que quien utilice términos como ’compañere’ no podría asistir a su clase. Además, aseguró que únicamente existen dos géneros y en el caso de los animales solo hay macho y hembra.

"No vayan a empezar ustedes como en el video que está circulando de que es compañere, alguien me dice eso y lo saco de aquí, si alguien empieza con sus jaladas, sácate de aquí. Aquí hay dos géneros, ustedes deben de entender que son dos géneros, masculino y femenino, hay un macho y una hembra en los animales, no hay mache ni hembre, por favor evítenme la pena de sacarlos de aquí", explica el profesor.

La Universidad Autónoma del Estado de México emitió comunicado donde señalan que "los valores y los principios de integridad e inclusión son ejes prioritarios de la Administración Universitaria 2021-2025, por lo que no comparte expresiones que vulneren a la comunidad universitaria o a la sociedad en general".

Asimismo aseguran que bajo el respeto al principio de libertad de cátedra y libre pensamiento "convoca a todas y todos los universitarios a guiarse con fundamento en los valores que abonen al desarrollo profesional y humano de la sociedad en su conjunto, principalmente de las juventudes".

Estudiantes de la #UAEMex denunciaron, a través de redes sociales, a un profesor que criticó el lenguaje inclusivo, esto tras la polémica del video que se ha viralizado, en el cual se diera a conocer el caso de Andrea Escamilla, quien pidió se le llamara "compañere"

El antecedente "compañere"

La semana pasada, otro caso polémico ocurrió en México en relación a la identidad de género. De hecho, el profesor que ahora amenazó a sus alumnos con sancionarlos lo mencionó al pasar.

Las imágenes fueron publicadas en TikTok y corresponden a una clase virtual en México. Allí una estudiante explotó de furia por el modo en que un compañero se refirió a ella. Es que se considera persona no binaria y por lo tanto no quiere que la traten como mujer. Furiosa, se largó a llorar y exclamó: "No soy tu compañera, soy tu compañere".

Se llama Andrea Escamilla y su participación en la clase generó un enorme debate en las redes por la polémica en torno a las personas no binarias, la sexualidad y el lenguaje inclusivo. Sin embargo, más allá de su expresión, también causó controversia su irrupción con un tema que no parecía tener que ver con lo que se estaba discutiendo en la clase.

El video se viralizó en las redes pasando por distintas plataformas y generando muchos comentarios y opiniones diversas. En las imágenes se ve a la persona no binaria romper en llanto después de corregir a su compañero que le dijo “compañera” y y no “compañere” durante una clase virtual

"No soy tu compañera, soy tu compañere", dijo antes de largarse a llorar y de inmediato el otro estudiante trató de minimizar la cuestión, corrigiendo rápidamente su error y continuando con lo que quería decir en la clase: "Perdón, una disculpa, compañere. Hubo recientemente un huracán acá en Xalapa…". /Clarín