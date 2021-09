Estos son los grupos de Anses que acceden a hasta $200.000 sólo con DNI y por Internet

Este martes, la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) a cargo de Fernanda Raverta informó que cinco grupos que cobran a través del organismo tienen la posibilidad de acceder a un crédito de hasta $200.000 con DNI desde Mi Anses.

Sin un monto extra, como un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o un nuevo bono, los titulares que cobran haberes en Anses podrán solicitar una ayuda económica en cómodas cuotas con una tasa diferencial de interés.

Cuáles son los 5 grupos que pueden solicitar hasta $200.000 en Anses

Jubilados y pensionados

Pensión Universal para el Adulto Mayor

Pensión no contributiva por vejez

Pensiones no contributivas por Invalidez

Pensiones no contributivas Madre de 7 hijos

A este beneficio, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) quedaron momentáneamente excluidos.

Paso por paso, cómo solicitar hasta $200.000

Las personas interesadas deberán:

Ingresar a Mi Anses desde anses.gob.ar

Colocar CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Luego, en Mis datos de contacto, verificar el correo electrónico y número de celular.

Posteriormente, en el menú Créditos Anses, hacer clic en Solicitar un Crédito Anses para simular el monto y la cantidad de cuotas.

Si cumplen con los requisitos, podrán iniciar la solicitud con el DNI y número de trámite.

Créditos de Anses: Horarios de atención

El aplicativo para solicitar Créditos Anses funciona de lunes a viernes de 8 a 20 horas y tiene un cupo diario.

Una vez completado ese cupo aparecerá un cartel indicando que está completo, por lo que el o la solicitante deberá ingresar al día siguiente.

Montos, tasas y cuotas de los créditos de Anses

Jubilados y pensionados:

La línea de crédito vigente para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas del SIPA otorga montos entre 5000 y 200.000 pesos, que se pueden devolver en 24, 36 o 48 cuotas a una tasa del 29 por ciento.

Pensión Universal para el Adulto Mayor y PNC

En tanto, para titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas (PNC), los préstamos son entre 5000 y 70.000 pesos, a devolver en 24, 36 y 48 cuotas, a la misma tasa.

En ambos casos la afectación de los ingresos mensuales no puede ser mayor al 20 por ciento.

Cabe resaltar que la Anses en ningún momento se comunica solicitando datos personales o bancarios.