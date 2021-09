Tras el anuncio de Nación, las agencias salteñas ya comenzaron a planificar viajes de egresados

Por decisión del Ministerio de Turismo de la Nación, en conjunto con la cartera de Salud, más los 24 distritos y las cámaras afines del sector privado, a partir del próximo mes las provincias podrán habilitar la realización de viajes de egresados y viajes de estudios en todo el país bajo el cumplimiento de protocolos sanitarios.

Para los mismos, éstos deberán realizarse de forma responsable y segura, con el cumplimiento de las medidas y monitoreo de los indicadores epidemiológicos, a fin de evitar contagios o mantener las normas de bioseguridad en todo momento.

Con esta noticia, ¿qué ocurrirá con los viajes en nuestra provincia? Al respecto InformateSalta dialogó con Gustavo Di Mecola, presidente de la Cámara de Turismo quien comentó que las empresas estudiantiles ya pusieron manos a la obra para la reactivación de estos productos.

En primer lugar y sobre lo anunciado por Nación, Di Mecola señaló que todavía “no hay un ‘boletín oficial’ pero es oficial que el 1 de octubre comienzan los viajes de egresados, eso dependerá de cada gobernador si los acepta o no y los protocolos serán en base a las provincias a las que llegan los chicos”, indicó.

A esto será que quienes están más entusiasmados de forma directa “son Río Negro y Córdoba, por Bariloche y Villa Carlos Paz (respectivamente)”. A esto consideró que no haya provincia que no deje salir a los chicos para que puedan aprovechar la oportunidad ni tampoco la nuestra. “No creo que en Salta no se deje salir, aquí no habría problemas”, indicó.

Mientras tanto ¿ya hay actividad en las agencias de viajes locales que ofrecen estos paquetes? “Si, ya se están planificando los viajes, sé que las agencias estudiantiles ya están planeando eso, comenzando a activar todo”, manifestó Di Mecola agregando que también se está planificando qué pasará con los viajes que no se concretaron por la pandemia en 2020.

“Hay gente a la que se les devolvió la plata sacándoles un 25%, hay gente que canjeó por otros viajes pero están también los chicos que esperaron para poder viajar, esos chicos ya empezaron, por ejemplo, en un viaje a Carlos Paz con 10 lugares (a integrarse), como los grupos quedaron más reducidos se van a empezar a fusionar” para que puedan concretar sus giras de fin de año, comentó.

Más allá de lo que signifique la logística, el presidente de la Cámara contó que esta noticia fue entusiasta. “Más allá de la alegría, es fuerte para nosotros comenzar a pensar en positivo, nunca veíamos el final del túnel y esta vez parece que llegó, falta mucho pero vamos cautos y bien”, se mostró esperanzado para la recuperación de la actividad.

“Las agencias ya están promocionando, comenzando a ofrecer (los viajes), será una competencia 'feroz', todos ya pendientes para el 2022”