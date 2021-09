Hoy MultivisiónFederal informó que Rosario de Lerma habría alcanzado la inmunidad de rebaño al vacunar al 65% de la población del departamento.

Sobre esto dialogaron con Atilio Morales, jefe de APS del Hospital Joaquín Corbalán, quien aseguró que: “Rosario de Lerma esta trabajando muy bien en las inmunizaciones”.

“La cobertura que nos mando nación es del 84% a nivel departamento, estamos después de La Caldera”, dijo sobre la aplicación de vacunas.

Atilio explicó qué significa la inmunidad de rebaño que, al parecer, alcanzó el departamento, “La inmunidad de rebaño es un tipo de inmunidad indirecta, los vacunados protegen a los no vacunados. Pero hay que llegar a cierto porcentaje de la población objeto, porque no se toma a la población total de Rosario de Lerma o de una población especifica. Se tiene que lograr del 60 al 70% o más de vacunados de una población para que los vacunados protejan a los no vacunados. En estos momentos estamos gozando de eso”.

Además, Morales atribuyó al proceso de vacunación la baja en las internaciones y la letalidad del virus y destacó la labor que realiza todo el personal de salud.