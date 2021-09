Las multas por no votar el domingo van de los $50 a los $500

El domingo 12 de septiembre se celebrarán en todo el país las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que definirán quienes serán los candidatos a legisladores nacionales que seguirán en carrera para las elecciones Generales del 14 de noviembre.

En este sentido, el prosecretario Electoral, Juan Pablo Acosta, aclaró que tal como lo dicen las siglas estas elecciones tienen carácter obligatorio y los electores que no asistan a las urnas recibirán una sanción económica.

“Nosotros tenemos el derecho y la obligación de votar. Por un lado, podemos ejercer el derecho y votar y la obligación significa que si no cumplimos con el derecho, tenemos una sanción que es la multa, que arranca desde $50 con un tope de $500 en base a la cantidad de veces que no votaste en elecciones nacionales”, detalló a Multivisión Federal.

Asimismo, explicó que hay causas que justifican el no voto de una persona, como ser la distancia, una enfermedad o fuerza mayor. “Ahora, en el caso que no votas porque no tenes ganas, porque no te gusta ningún candidato, no es una causa que justifique no votar, de hecho podes votar en blanco. Ahí tendría que pagar la multa”, indicó.