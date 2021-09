A una semana de las PASO: Los nombres, las boletas, protocolos, obligatoriedad y demás

En menos de una semana, los salteños volverán a encontrarse en el cuarto oscuro con las urnas de votación, siendo la segunda vez de las tres que este año tendrán que emitir su voto, en esta oportunidad para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 2021 en la cual 13 precandidatos competirán para ser electos efectivamente candidatos y aspirar a una de las bancas en juego en el Congreso Nacional.

¿Qué debemos saber de estas elecciones? Primero que estas elecciones son obligatorias, todos los argentinos entre 18 y 70 años tienen la obligación de ir a emitir su sufragio. Esta aclaración es en base al descontento social que hay hacia la política, la cual tiene a la sociedad netamente desinteresada de los comicios, no sabe cuándo se vota ni tampoco qué, siendo el temor de los precandidatos que se replique la cantidad de votos en blanco y el porcentaje de participación que hubo en los comicios provinciales de agosto.

En segunda instancia, que hasta el viernes los salteños – y los argentinos en general – se verán “bombardeados” por la campaña política, con los precandidatos agotando todas las instancias para tratar de llegar con sus mensajes y pedidos de apoyo para este domingo. La veda política iniciará este viernes a las 8.00 extendiéndose hasta la jornada del domingo.

En estas PASO, la gente deberá elegir quiénes quieren que sean sus candidatos. ¿Quiénes son estos interesados?

Son 13 boletas PAPEL las que habrá en los cuartos oscuros, correspondientes a los precandidatos a diputados nacionales por Salta. Estos son: el Frente de Todos son Jorge Guaymás y Emiliano Estrada; por el Frente Juntos por el Cambio + son Carlos Zapata, Inés Liendo, Héctor Chibán y Nicolás Avellaneda; por el Frente de Izquierda Unidad son Cristina Foffani y Andrea Villegas; Felicidad lo lleva a Tane de Souza; Unidos por Salta a Guillermo Durand Cornejo; SI + PRS a Felipe Biella; Más Movimiento al Socialismo (MST) a Marcos Tognolini y Política Obrera a Julio Quintana.

Dato no menor a sumar es que los salteños verifiquen en padrón.gob.ar su lugar de votación ya que, en muchos casos, la escuela donde votaron en las elecciones provinciales no será la misma para estas Primarias Nacionales. Por eso deben corroborar su escuela y mesa de votación.

¿Qué más debemos saber de estas elecciones? Aquí un pequeño resumen de las principales indicaciones:

- ¿El voto es obligatorio?: Es obligatorio para quienes tienen entre 18 a 70 años,caso contrario tienen que justificar la causa por la que no se sufragó o pagar una multa”. Voto optativo tienen aquellas personas entre 16 y 18 años y los mayores de 70, tienen el derecho pero no la obligación, y no tienen que justificar luego o pagar multa.

- ¿Qué pasa si tengo síntomas de COVID?: Quien tenga síntomas compatibles o sea contacto estrecho, es mejor que no vaya a votar y luego deberá justificar. No se exige la vacunación o el carnet como requisito para votar.

- ¿Cómo será el cuidado sanitario?: Habrá un facilitador sanitario, un miembro del Comando Electoral que estará en la puesta de las escuelas, controlará el aforo, la distancia en la fila, uso obligatorio del barbijo, pondrá alcohol en las manos.

- ¿Habrá algún horario especial para votantes en riesgo?: Sí, se dispuso una franja horaria prioritaria para personas que integren grupos de riesgo, ya sea por edad o enfermedad, entre las 10:30 y las 12:30 horas.