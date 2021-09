Video: Cintia Fernández cerró su campaña en portaligas frente al Congreso

Cinthia Fernández cerró su compaña para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO)​ bailando en portaligas frente al Congreso Nacional, en el barrio de Monserrat, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En pleno día, a la vista de todos los transeúntes, la panelista de LAM (El Trece) bailó Se dice de mí, la milonga de 1934 popularizada Tita Merello en 1954, pero cambiándole la letra.

Si bien en un principio el video se iba a presentar en LAM este miércoles, el tiempo no fue suficiente y quedó afuera de la rutina. Por eso, la precandidatura a diputada por la Provincia de Buenos Aires representando al partido Unite utilizó su redes sociales para lanzar su video de cierre de campana.

Según había advertido Cinthia días atrás, cambió la letra de Se dice de mi para exponer los ataques que recibió en el último tiempo por mostrar su cola en las redes sociales durante la campaña electoral.

Qué dice la canción que Cinthia Fernández bailo frente al Congreso en portaligas

"Se dice de mí, Se dice que soy hueca, que el puesto no me merezco, que mi cul* es lo que ofrezco y nada tengo pa’ decir. Y tal vez si me escucharan tanto no me criticaran”, comienza cantando la expareja de Matias de Federico.

"​Y tal vez si me escucharan. Tanto no me criticaran. Mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir. Hay leyes que están, no se hacen cumplir. Los juicios son lentos, tardan en salir. Y mientras tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo sin sufrir, la cuota, ja, nunca llega. Más nadie te lo acelera, si total la madre espera. Ella no puede ser así. Voy por ahí", reza el tema.

Además del video, Cinthia realizó un descargo a sabiendas de los posibles comentarios que podían llegar a expresar en la red tras ver el material. “Querían propuestas acá tener ESTA… ¡Canción!. Ya estoy escuchando, las frases armadas como: mira la diPUTAda, mira la trolA, mira la hueca y payasa que no sabe hacer otra cosa, ¡qué país generoso! , ¡ridícula!”, comenzó la bailarina en su post. "Qué podés esperar de ésta, que vergüenza de madre que van a decir tus hijas, es lo único que sabe hacer”.

Y siguió :” Una vez más GRACIAS, no hacen más que potenciar mis ganas, mi nombre y más que nada mi CAUSA. El cul* simplemente es un culo, una excusa que escandaliza selectivamente a gente sin argumento para agredir y juzgar y querer establecer que un culo bonito desactiva neuronas. Gracias por ser tan básicos, cayeron una vez más . Mi culo es solo un anzuelo para captar su atención y ¿sabes qué?, en todas las veces que lo mostré mordieron y solo me hicieron más fuerte, a mi y a mi voz".

En la misma línea, la angelita expresó: "¿Por qué tanto nervio? Este culit* es una simple y barata estrategia en Campaña, no como las pautas oficiales y excesivas que bancamos todos nosotros, pero este CULO no es mi Campaña. Mostrando el culit* no pretendo que entren y me voten, no subestimo a los jóvenes o a los 'pajeros'. Seamos realistas, nadie te va a votar porque tenés un buen culo y le gustas, NO. Eso déjaselo a los políticos que quieren GARCHAR y te van garchando con sus gestiones, En vez de ofrecerles una solución para independizarse de sus papás, en vez de dar una explicación, de ¿por qué sus viejos tuvieron que cerrar su negocio y en vez de dar un motivo para que se queden y no se vayan de este hermoso país?".