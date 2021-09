Messi lloró de emoción tras el partido: “Sufrí mucho y estoy muy feliz”

Lionel Messi lloró de emoción tras el triunfo por 3-0 ante Bolivia en el que marcó todos los goles y superó el récord de mayor anotador de selecciones sudamericanas.

"Esperé mucho tiempo esto. Ganamos el partido que era lo importante y ahora a disfrutar. Hace mucho lo soñé y gracias a Dios se me dio", valoró "La Pulga" visiblemente emocionado.

Y expresó: "Es un momento único por cómo se dio, no hay mejor manera que estar así festejando. Están mi mamá, mis hermanos en la tribuna. He sufrido mucho y estoy muy feliz", frase que no pudo continuar porque se quebró de la emoción.

El astro rosarino se movió como mediapunta por el centro de la cancha, donde hizo la jugada del primera gol, y también se recostó por momentos sobre el costado derecho del ataque. Ya en el segundo se cayó el estadio a sus pies. Una película perfecta: Argentina campeón se presentó de la mano de su mago.