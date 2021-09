El cantante Leo García fue víctima de un ataque homofóbico en un bar

"Esto no es maquillaje, es como me dejaron en General Rodríguez, en lugar en el que yo vivo", denunció el cantante Leo García en sus redes sociales, con un video en el que se lo ve con la cara ensangrentada por las heridas que le provocaron en el cráneo y el rostro en un ataque homofóbico. "Soy bueno, hablé con un chico y le tiré una onda gay. Cuando le tiré una onda gay, así respondieron", agregó.

Por otro lado aseguró que no le dolió la paliza que recibió, que "se la banca" y que no estaba en sus planes dirigirse a ningún hospital porque "no pueden hacer nada". "El chico que me pegó pensó que por ser homosexual yo estaba molestando. Hay homofobia, este país no cambia más. ¿Qué importa quién ganó? ¿Qué importa quién perdió? La homofobia no para más. A mí me pegaron por eso. ¿Saben qué quiero? Morirme. ¡Este es un país maldito!", manifestó en referencia las últimas elecciones legislativas.

En una transmisión en vivo en la que tuvo un ida y vuelta con sus seguidores explicó que no estaba bajo el efecto de estupefacientes y se mostró preocupado por la violencia que se vive en el país. "Yo podría haber contestado y peleado igual, cuando tenés 51 años tenés fuerza", destacó. Y añadió, visiblemente angustiado: "No lucho por vivir porque es injusto que a mí me peguen como me pegaron hoy en General Rodríguez".

En relación a su agresor, aseguró que se trata de "un drogadicto perdido" y que tiene ganas de mudarse a otro país en el que lo traten mejor. "No puede ser que me peguen como me pegaron por ser homosexual. No puede ser que por ser homosexual se me maltrate tanto y si mi muero puede ser una solución porque mi música está grabada, pero por favor trátenme bien", declaró.

Sus declaraciones no solo alarmaron a sus fanáticos, sino que muchos artistas se solidarizaron con él. "Te creo, Leo. Los que formamos parte del colectivo sabemos de la violencia que sufrimos todos los días", manifestó Benito Cerati y le pidió que le atendiera el teléfono a su familia porque estaban todos muy preocupados. También le dejaron mensajes de aliento Marcela Morelo, Miss Bolivia y Leticia Brédice, entre otras.





Escrito por Noticias Argentinas