Estaba comiendo su hamburguesa en Bolivia y encontró un dedo humano: “Lo saqué de mi boca”

Percibió algo fuera de lo normal mientras masticaba su comida. Al principio creyó que era un hueso animal, pero estaba equivocada. En Bolivia, una mujer encontró un dedo humano en la hamburguesa que acababa de comprar en un establecimiento gastronómico. La noticia generó un revuelo a nivel nacional.

La joven Estefhany Benítez aseguró a través de sus redes sociales que el 12 de septiembre pidió un combo en Hot Burger, un local de comida rápida ubicado en Santa Cruz de la Sierra.

En un momento de la noche, cuando estaba degustando su hamburguesa, halló la parte superior de un dedo índice. "Le di tres mordiscos, comí el cuarto y sentí algo en mi boca. Pensé que era un hueso, yo lo saqué de mi boca", contó Benítez al portal de noticias Cadena A.

Denunciante. Benitez habló con los medios locales. Foto: captura/Cadena A.

En aquel instante, la clienta agarró el dedo y se acercó a la caja del negocio para reclamar, con celular en mano. “Yo empecé a grabar y una de las empleadas de ahí me dice ’señorita por favor no grabe’. Yo le dije ’voy a grabar porque nadie me da solución y ella me contestó: ’¿por qué viene a comer a lugares públicos, entonces?", relató.

Ella reveló en su cuenta de Facebook que los responsables de Hot Burger continuaron trabajando tiempo después del episodio. "Trataron de cerrar la sucursal y apagaron todo y volvieron a atender como si nada hubiese pasado. Para colmo, nos decían que nos devolverían el dinero, es como si no hubiera ocurrido nada. Compartir por favor", escribió en la web.

Benítez confirmó a Cadena A que su hermana denunció el hecho ante las autoridades, quienes confirmaron que el dedo en cuestión era de origen humano y luego clausuraron el local.

Episodio. La clienta sacó fotos de la hamburguesa y el dedo índice hallado.

"No puedo dormir"

"Mi hermana fue a denunciar a la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) y se pusieron a investigar y luego trajeron el dedo en un frasco de plástico. Yo me traumé, no puedo dormir, no puedo estar bien, que tal si el dedo tenía una bacteria, una enfermedad", expresó.

El director de la FELCC Edson Claure declaró, citado por el diario autóctono La Razón, que su organismo averiguó que un empleado de la sucursal de Hot Burger había tenido un accidente con su mano mientras preparaba la carne para las hamburguesas.

“Según los administradores (Nota: de la cadena de comida rápida), habrían desechado esa carne donde el empleado habría perdido el dedo índice, pero, pues, estos extremos no llegan a evidenciarse", aseveró Claure, de acuerdo al periódico Erbol. Además, manifestó que en los próximos días entrevistarán al dueño, administrador y todos los empleados.

Publicación. El comunicado que emitió la cadena de comida rápida.

Por su parte, Hot Burger emitió un comunicado en sus redes sociales. "Frente a un incidente fortuito ocurrido con uno de nuestros empleados, la empresa activó inmediatamente todos los protocolos de emergencia, priorizando en todo momento la salud del trabajador, el cual ya se encuentra en etapa de recuperación", afirmaron.

"Asimismo, se activo de manera inmediata un protocolo de investigación interna, para establecer cómo un elemento extraño a nuestro producto llegó a una de las sucursales de nuestra cadena", redactaron. /Clarín