Aseguran que ya no hay ningún ambulante en el Parque San Martín: "Solo quedaron los puestos”

Así lo manifestó en radio CNN Salta el subsecretario de Espacios Públicos de la Municipalidad, Vicente Cordeyro, en referencia a los vendedores ambulantes que se instalaron en distintas partes de la ciudad durante la festividad del Milagro.

“En este momento no hay ningún vendedor ambulante, solo quedaron los puestos. Todas las cuadras desde Buenos Aires hasta Lavalle fueron desocupadas. Ayer un cuerpo de inspectores les notificó que debían retirarse”, dijo el funcionario municipal.

Cordeyro señaló que tuvieron el requerimiento de casi 700 feriantes provenientes de Tucumán, Catamarca, La Rioja, Jujuy, sin embargo debieron desestimarlos por las prohibiciones dispuestas por el COE.

“Se produzco una invasión masiva de los espacios pero al no disponer del uso de la fuerza pública, no pudimos hacer frente a esta situación. Calculamos que el municipio perdió cerca de 3,5 millones de pesos al no poder cobrar el piso”, indicó.

Respecto al retiro de la cartelería política post elecciones, el funcionario indicó que "a partir del lunes va a comenzar un gran operativo en toda la ciudad, junto con los camiones de de la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, para hacer la limpieza de toda la cartelería política que está en el espacio público. El tribunal de Falta ya hizo las notificaciones a todos los partidos públicos para el cobro correspondiente de las multas"