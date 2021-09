Alberto Fernández tomó juramento a sus nuevos ministros

Tras la semana de fuerte crisis institucional que vivió el país, el presidente Alberto Fernández tomó jura a los nuevos ministros que integrarán el Gabinete Nacional, afirmando que buscarán que los argentinos los respalden, revertir los resultados electorales de las PASO y criticando al gobierno de Cambiemos por la “desdicha” causada a los argentinos la cual están tratando de dejar atrás.

Primero, Fernández habló de la derrota sufrida en las Primarias. “El domingo, el pueblo dio un veredicto, yo expliqué que sabía escuchar las demandas del pueblo e iba a tomar en cuenta los reclamos, de las cosas que no llegamos a hacer y debemos acelerar, quiero cumplir con mi palabra de entender por qué la gente votó como votó”, aseveró el mandatario.

“Nadie debe quedar afuera de este tiempo de reconstrucción"

En cuanto a la pelea con la vicepresidente Cristina Kirchner, la cual desató una cruda interna en la coalición gobernante, el Jefe de Estado trató de minimizarla. “A veces los dirigentes se enojan con la gente, nosotros nos enojamos con nosotros, debatimos de cara a la gente, nunca los debates me han afectado, me preocupa más un movimiento político silenciado que uno que no reflexiona”, expresó agregando que el nuevo Gabinete buscará “dar respuesta a un electorado al que la pandemia los afectó”.

Posteriormente, Fernández aprovechó para volver a criticar al gobierno antecesor al suyo, poniendo como ejemplo la puja entre dos modelos de países, “el que se despreocupa de la salud y abandona a los argentino, y uno que le dice a nuestros científicos que sigan trabajando, no queremos seguir con la concentración abandonando al norte y al sur”.

“No me van a ver atrapado en disputas innecesarias, mi única preocupación es que los argentinos sean felices tras 4 años de desdicha antes de mi Gobierno y en los 2 de pandemia”

Por último hizo una invitación “a cambiar los resultados del domingo pasado, que demos cuenta a los hermanos de las provincias del país que queremos reconstruir, donde todos recuperemos la dignidad y el sustento diario”, planteó para finalizar y tomar jura a sus ministros, siendo el primero Juan Manzur en la Jefatura de Gabinete.