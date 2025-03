Protegió a sus nietas de un asalto y los delincuentes lo asesinaron de un tiro

Un jubilado de 65 años fue asesinado delante de sus nietas en un intento de robo en La Matanza.

La víctima fue identificada como Benito Cabrera, quien iba en el asiento trasero del auto que conducía su yerno Ariel Albadein y en el que también iban su hija, Laura del Valle Cabrera, y sus dos nietas.

De acuerdo con el relato de la hija de la víctima, su marido frenó el Chevrolet Celta en la esquina de las calles Martín Coronado y Almeira. Allí fueron sorprendidos por una moto en la que iban dos delincuentes que intentaron robarle el auto.

Al detectar la presencia de los ladrones, el conductor comenzó a tocar la bocina sin parar. La acción provocó la fuga de los agresores sin cometer el robo, pero cuando se iban uno de ellos disparó a quemarropas.

La bala ingresó por la ventana trasera del lado izquierdo e impactó en la axila de Benito Cabrera, quien fue trasladado por su familia hasta la Clínica Figueroa Paredes.

En el centro de salud le realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos, hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento.

El desgarrador relato de la hija de la víctima

Helena Bane habló en exclusiva con TN y brindó detalles sobre cómo fue el robo que terminó con el crimen de su papá.

“Mi hermana venía con su familia a la casa de mi mamá, frenaron un segundo en la bicicletería para dejar la bicicleta de mi sobrina de 3 añitos", relató la mujer, quien detalló que en el auto no solo estaban su hermana y su papá, sino que también estaban sus dos sobrinas.

La hija de la víctima contó que en ese momento “aparecieron dos pibes con una moto que le querían robar el auto”. “Mi hermana estaba desesperada porque no podía bajar del auto, porque estaban las criaturas”, agregó.

La situación se volvió más tensa con el pasar de los segundos. “Empezaron a golpear el auto con el arma y en ese momento le tiraron un tiro a mi papá que cubría a las nenas con su cuerpo para que no pasara nada mayor", contó Helena.

“Tiraron el tiro y se la dieron a él porque cubría a las criaturas. Dio la vida por sus nietas porque ese tiro podría haber sido para la beba o para mi sobrinita de 3 años”, completó la mujer sobre el dramático episodio que ocurrió este sábado a las 19.30.

La mujer reveló el diálogo que tuvo con su sobrina en la clínica, cuando todavía su padre estaba vivo: “Lo primero que me dijo fue ´me lo mataron al tata, tía´. Le dije que no lo habían matado y a los 20 minutos me dijo el médico que había fallecido porque la bala había atravesado su pulmón".

La hija de la víctima dijo que dos jóvenes fueron detenidos en las últimas horas, pero no confirmó si efectivamente son los asesinos de su padre.

Helena contó que su padre era “un hombre trabajador, honesto, buen padre y buen abuelo”. También dijo que el 21 de marzo había cumplido años y que había trabajado durante 36 años en la misma fábrica de plásticos. “Estaba empezando a disfrutar de su jubilación”, señaló su hijo.

“Estamos todos destruidos, todos mal, todos destrozados. Lo único que pido es que se haga justicia, que esto no quede impune, que no quede en la nada, porque estamos cansados, esto no da para más, que paguen”, cerró Helena.

