Tensión entre Alberto y Cristina, ¿qué opinan los salteños?

Los resultados de las PASO 2021 provocaron una convulsionada crisis institucional y política en Argentina. A las pocas horas de afirmarse la derrota del oficialismo, ministros y funcionarios de primer rango presentaron la renuncia provocando un profundo quiebre en la legitimidad del Gobierno Nacional.

A través de las redes sociales, los salteños expresaron su opinión respecto al enfrentamiento entre el presidente Alberto Fernández y la vice, Cristina Fernández, que lejos de mostrar una postura unidad para garantizar la gobernabilidad, confirmaron la profunda pugna de poder que acompaña a la coalición desde su origen.

Tras las declaraciones de Alberto Fernández garantizando la continuidad de la gestión, los salteños expresaron su enojo.

adrianagf2018 - "No les creo nada a ninguno!!!! esto me huele a armado!!!!puro humo!!!! circo !!!! Necesitan lavar la imagen y ponerlo en víctima para las elecciones que vienen!!! son capaces de cualquier cosa. Es mi humilde opinión".

daniel_vaamonde - "El pueblo Argentino no los quiere ni los quiso nunca‼️ Salvo los votantes coprados". Obviooooo

diegoamante - "Pienso que la gran perdedora es CFK, la gente percibe que ella es la que gobierna. Entonces, provocando este fuego amigo busca el voto de los que votaron en su contra, que es una mayoría abrumadora, parecido a cuando se corrió del centro y puso al títere".

Humbforest - "Viejo cara dura, para el pueblo fuiste elegido no para ser un dictador"

margarita_reyna1920 - "Fuerza presidente!! No se deje pisotear por Cristina ni que lo ordené"

mrortiz19 - "El modelo que describe del trabajo y la producción precisamente es el de ustedes Alberto, no te hagas el tonto o realmente te creíste el verso de que la gente es manejada por los medios?, la gente es más consciente de la realidad que vos, Cristina y todos sus funcionarios"

Respecto a la dura carta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, las opiniones también mostraron el descontento de los salteños.

Norma Rocabado - "Leí toda la carta. Me dormí. Y no se porque dice tantas cosas creo que le faltan varios tornillos a esta personaje, no tiene vergüenza. Y lástima me dio Fernández que todos lo dejan solo, es su trabajo como vicepresidente estar al lado solucionando, como siempre escapa como una rata . Con el perdón de las ratas. Esta es única."

Fede Perez - "Cínica e inmoral como solo ella, es la madre de la derrota y ella debería responder varias preguntas! Hace 20 años pasó lo mismo en un gobierno de alianza y el vicepresidente renunció, debilitó al por entonces gobierno, hoy se repite la historia, pero vemos cómo la banda entre ellos se insultan, se acusan y abandonan ! Todo tiene un fin! Y lo saben"

alvaro.barrionuevo11 - "El peronismo ya está en declive y la principal causa es usted"

familiatattoostudioinkandart - "Si quiere sra. vice presidente honrar al pueblo argentino, y se lo digo con el respeto que merece su investidura nada más "firme la renuncia y entréguese a la justicia, " viva la patria carajo"

facundo_gtz - "Ya nos hace dudar si esta para la cárcel o el manicomio"

mariomontero5 - "La equivocación de todo un gobierno lo único que le preocupaba y se cansó de decirlo era las consecuencias electorales? Y las consecuencias que está sufriendo el pueblo y mi amada Argentina, qué? No tiene vergüenza!!!"

Agusburgosasaro - "Terror de que lo hagan renunciar para que ella asuma"

flormiranda6 - "Se lava las manos para que después la vuelvan a votar, y la gente va y la vota si Argentina está en caída es porque quiere"

Monshua - "Perdón.. pero desde un principio es que todos sabíamos que beto era un títere de ella... era obvio que quien pagaría los platos rotos era él... alguien pensó que a ella le importa alguien? Ella cortará las cabezas de deba cortar para caer bien parada... cuando las cosas están mal pero mal... ella jamás tendría la culpa... a alguien hay que sacrificar y Beto es quien pagará ahora.... peor que judas lavándose las manos"

Vallemartinelias - "Lo pusiste porque sabías que era un pobre bolastristes y lo ibas a usar como un forro para tus intereses personales!!!"

lau_amali - Ahora todo es culpa de tu títere , terminen el mandato en paz y dejen de provocar levantamientos sociales que no sería nada bueno, son zoretes hasta en éso , claro como uds. tienen todos los guardaespaldas y seguridad no les importa un carajo"