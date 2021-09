Cambios en el Gabinete Nacional: “Hicieron un reality show y eso no le hace bien al país”

El país vivió una semana de fuerte crisis institucional tras las peleas en el Poder Ejecutivo de la Nación, las discrepancias explícitas entre presidente y vicepresidenta, la renuncia masiva de ministros del gabinete nacional, la designación de nuevos ministros, entre otros episodios producto de la derrota del oficialismo en las PASO.

¿Qué análisis hay que hacer de lo vivido y de lo que viene? Al respecto CNN Salta -94.7 MHZ- dialogó con Pablo Kosiner, ex presidente del PJ salteño, ex legislador y ex funcionario provincial quien se mostró preocupado por lo que aconteció en la semana que pasó, como en sus efectos.

“Lo que hemos vivido la semana pasada con confrontaciones e incertidumbre, en la cara de todos fue una crisis del Gobierno que por más que se la busque minimizar, fue una gran discusión de quién va a conducir este proceso a futuro”, aseveró primeramente.

A esto separó lo que es el trabajo para ganar una elección, la conformación de cambios en el Gabinete para rearmar un programa de gobierno, pero apuntó a que “Argentina necesita la definición de un programa de Gobierno, que esté vinculado a la inflación, infraestructura para el interior, seguridad, políticas internacionales, el tema económico es clave y esa es la otra gran cuestión, si el equipo económico del Gobierno está en sintonía con el resto del Gobierno, incluso con el Congreso”.

También consideró importante saber “los programas que se van a aplicar, Argentina necesita claramente un programa económico explicitado, acordado con los distintos sectores, hay que ver quién va a conducir quién va a conducir el proceso político, es importante”, apuntó algunas cuestiones.

Sobre los cambios de Gabinete, Kosiner dijo que no es extraño que se realicen tras una elección, pero “el problema es que quien decide los cambios es el titular del Poder Ejecutivo y a puertas cerradas, sin discutir; el problema aquí no es que se discutieron nombres sino cómo se hizo, una especie de reality show y estas conductas no le hacen bien al país”.

“Esto afecta todo, creer que esta inestabilidad no afecta la vida cotidiana es una ilusión”

Por último, Kosiner recalcó que estas discusiones "fueron tan públicas que pusieron en riesgo la estabilidad misma del propio Gobierno”, dijo.