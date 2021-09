Desfigurada: el drama de Naza Vélez tras un retoque estético

En las últimas horas, Nazarena Vélez contó, a través de sus historias de Instagram, el mal momento que atraviesa, a tan solo días del casamiento de Barbie, su hija. La mediática se hizo un retoque estético en la cara y ahora padece las consecuencias.

"Me están preguntado qué me pasó, pero solo Dios lo sabe. Eso es por acomplejada y vieja, que cuatro días antes del casamiento de mi hija me fui a pinchar para hacerme la joven", comenzó a narrar la exfigura de "Showmatch". "Me fui a pinchar y me pusieron ácido hialurónico para los surcos de acá", agregó Nazarena mientras señaló los costados de su nariz.

"¡De repente, soy un chimpancé!. Me tuve que ir a dar un corticoide. Nunca en mi vida me pasó, desde los 25 masomenos que me pincho y nunca nada. Pero a 3 días del civil de mi hija, miren el ojo, parece una compota", expresó. Luego, Nazarena Vélez aseguró que Barbie estaba enojada, porque ella le advirtió que no se hiciera nada, por las dudas, antes de su boda. A todo esto, ambas recordaron que para los 15 de Bárbara, Nazarena también había cometido el error de tocarse la cara y que debido al exceso de botox que le pusieron, no podía mover la boca.