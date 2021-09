Aseguran que por el momento los menores de 12 años no deben vacunarse contra el COVID

Antonio Salgado, médico pediatra e infectólogo, dialogó con radio CNN Salta y señaló que por el momento no es recomendable. Si bien Pfizer anunció que su vacuna es segura para niños de 5 a 11 años, en nuestra provincia sólo se habilitó la vacunación para adolescentes de 17.

“Los menores de 12 años por el momento no tienen que vacunarse, en Argentina no está indicado. Seguramente cuando se empiecen a aplicar vacunas a menores de 12, se va a aplicar primero en un grupo de pacientes con comorbilidades como obesidad, diabetes, no creo que se vaya a aplicar a la población pediátrica inmunoeficiente”, dijo Salgado.

Pfizer anunció este lunes que su vacuna COVID-19 es segura para niños de 5 a 11 años y que solicitará pronto la autorización en Estados Unidos para este grupo de edad, un paso clave para empezar a vacunar a los más pequeños.

La vacuna fabricada por Pfizer y su socio alemán BioNTech ya está disponible para los mayores de 12 años. Pero ahora que los niños han vuelto al colegio en EEUU y que la variante más contagiosa delta está causando un gran aumento de las infecciones pediátricas, muchos padres están esperando ansiosamente las vacunas para sus hijos más pequeños.

Para los niños en edad escolar, Pfizer probó una dosis mucho más baja, un tercio de la cantidad que se administra ahora en cada vacuna. Sin embargo, después de su segunda dosis, los niños de 5 a 11 años desarrollaron niveles de anticuerpos contra el coronavirus tan fuertes como los adolescentes y los adultos jóvenes, dijo el doctor Bill Gruber, vicepresidente senior de Pfizer, a The Associated Press.

La dosis para niños también demostró ser segura, con efectos secundarios temporales similares o menores -como dolor en los brazos, fiebre o malestar- a los que experimentan los adolescentes, dijo.