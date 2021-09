Juntos pero no tanto, Chibán criticó el apoyo de Romero tras las PASO

La interna de Juntos por el Cambio+ en las PASO tuvo como ganador a Carlos Zapata, quien por un estrecho margen se impuso a Inés Liendo. Ambos eran los candidatos con mayor apoyo de las autoridades nacionales de la coalición opositora. A casi 10 días de los comicios, Héctor Chibán enrareció el clima en la oposición con una feroz crítica a los dirigentes que apoyaron al resto de los precandidatos.

Hizo énfasis en el apoyo que le brindó Juan Carlos Romero a ambos candidatos. “Tal vez yo fui ingenuo, y la verdad que eso me disgustó enormemente. Creo que Juntos por el Cambio viene a hacer efectivamente un cambio para todo lo que venimos trayendo en la provincia en materia de falta de calidad institucional, corrupción, pobreza, indigencia, violencia de género”, sostuvo.

El dirigente de la Unión Cívica Radical criticó la presencia del senador nacional dentro de la alianza opositora. “Me parece que los gobiernos provinciales que hemos tenido, incluyendo el actual, ha sido todo eso. Me gustaría un Juntos por el Cambio depurado, más dispuesto a dar la lucha contra todo eso", expresó.

Aseguró que está a disposición de Carlos Zapata e Inés Liendo, quienes encabezarán la lista de candidatos a diputados nacionales. “Es claro que hubiésemos esperado otro resultado. No lo voy a ocultar. Pero he sido el primer adversario de quien resultó ganador del pasado 12 de septiembre, me apersoné en el bunker del ganador”, señaló en Salta 4400.

“Soy una persona definitivamente democrática y ética, modestia aparte, pero es lo que corresponde hacer. Uno cuando decide competir en una interna dentro de un espacio político, si gana las elecciones espera que todos los que compitieron vengan, feliciten y sumen. Yo, es lo que hice. Me apersoné, fui, felicité y me puse a disposición”, concluyó Héctor Chibán.