La pregunta del millón: ¿por qué los bancos siguen atendiendo con turnos?

Mientras el país va recuperando la normalidad, hay un sector clave de la economía que sostiene una medida dispuesta en la etapa más dura de la cuarentena obligatoria: los bancos siguen exigiendo turnos para atender a sus clientes.

Desde hace casi 17 meses el sistema de turnos funciona para todas las entidades. Esa fue la forma de organización alternativa que encontró el BCRA para que los bancos continuaran con la atención presencial en los meses más duros del confinamiento.

Una de las razones para que nada cambie es la presión gremial. Además los propios bancos reconocen que por la pandemia la mayor parte de la gente se maneja en forma digital.

En tal sentido, desde las entidades sólo lanzaron elogios a la medida. Así lo relataron diferentes fuentes bancarias a medios nacionales como el diario Clarín y el portal Infobae:

"Es un sistema regulado, que funciona muy bien".

"Las personas que tienen algún tipo de urgencia, son atendidas si se acercan a una sucursal. Los resultados hasta el momento fueron muy buenos, por la mínima espera para los usuarios".

"Organiza las sucursales y es bien recibida tanto por los clientes como por los empleados"

"Es una de las cosas que trajo la pandemia que llegaron para quedarse".

“El Central reguló la atención al público con asignación de turnos, que funcionó muy bien, con buena respuesta de los clientes, sobre todo porque bajó mucho el nivel de operaciones en los bancos y creció muchísimo el sistema online”.

“Dudo que el Gobierno quiera que haya más gente retirando depósitos en las sucursales”.

“En el futuro, una vez superada la pandemia y aún si no fuera regulatorio como lo es hoy, estimamos que mantendremos el sistema de solicitud de turnos para aquellos que quieran administrar su tiempo”.

"El sistema actual de turnos este sistema puede convivir simultáneamente con aquellos que se acerquen de manera espontánea a realizar alguna operación".

"Lo cierto es que en el último año y medio muchos usuarios del sistema financiero se han volcado a los canales digitales; la inversión acelerada en la transformación digital, que ya veníamos haciendo pero que la pandemia terminó de impulsar, produjo un cambio de cultura y de relación con el banco”.

En las entidades bancarias destacan que muchos clientes se volcaron a los canales digitales y que incluso no se llegan a completar los cupos diarios que tienen a disposición porque es cada vez menor la cantidad de gente que necesita acercarse a una sucursal para realizar trámites.

Argentina es el único país de la región que mantiene este tipo de restricción y por ahora no hay indicios de modificar esta normativa en el corto plazo. La decisión de volver o no al anterior sistema está en manos del Banco Central, que preside Miguel Pesce. Pero no hay conversaciones hasta el momento sobre esta cuestión.



Fuente: Con información de Clarín e Infobae.