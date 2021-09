El año negro de Gago: separación revoltosa, muerte y más

La vida de Fernando Gago de repente se hizo tormentosa, en este momento. El ex jugador de Boca, devenido a DT, atraviesa días complicados no sólo en el ámbito deportivo sino por su vida privada, de la que se hicieron eco los programas extradeportivos.

Tras su salida de Aldosivi, después de una racha de seis derrotas, se sumó la separación son su esposa Gisela Dulko, ex tenista. Paso de aquel momento dulce con el Tiburón, cuando enfrentaba a River con la expectativa de dar el golpe por el nivel de equipo, a este presente dejando de pertenecer al club de Mar del Plata.

Estos últimos días se habló del divorcio de Gago con su pareja ya que es una ex deportista famosa. Y además porque fue revoltosa por cómo se dio, con amigos de por medio y explosión puertas adentro. Una situación que tuvo como principal protagonista al ex jugador de boca y que termina en una separación.

Encima, Gago está teniendo un 2021 bastante golpeado. En febrero perdió a uno de sus dos medio hermanos (por el lado de su papá), Pablo, por un ACV. Fue un momento muy doloroso porque tenía 48 años y no tenía ningún tipo de antecedentes. Aquella vez, Fernando se enteró antes de un partido con Racing, dirigió igual y fue abrazado por sus dirigidos en el primer gol.



Incluso en aquel momento, Dulko le dedicó una afectuosas palabras: "Me parece mentira. Siento que la realidad no es real, se está equivocando. No caigo y no creo poder caer por un tiempo. Era ayer cuando charlábamos, me contabas cosas, jugábamos al pádel juntos, comíamos y nos reíamos a carcajadas. Te vamos a extrañar mucho , pero te vamos a recordar siempre con una sonrisa , te lo prometo cuñado".



Hoy, Gago pasa por otra difícil situación personal que es la separación con Gisela, con quien tiene tres hijos y varios perros: siempre fueron de mostrar la familia y su relación. Hasta acá, lógicamente ninguno salió a comunicar nada.