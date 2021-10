Vacunas a menores de entre 3 y 11 años ¿Qué piensan los salteños?

En las últimas horas Nación habilitó la vacunación para menores de entre 3 y 11 años de edad. La dosis que les correspondería es de la vacuna Sinopharm.

Ante esta novedad, InformateSalta salió a las calles para conocer la opinión de la gente y encontró algunas opiniones divididas. "Yo confío en la vacuna. Si los niños desde que nacen le ponen 3, 4 vacunas. Por qué no hay que confiar en las vacunas? hay que ser vacunados, más para las criatura. Previenen enfermedades" dijo una salteña con cinco nietos.

En tanto entre los comentarios durante nuestra trasmisión por el Facebook de InformateSalta algunos opinaron. "No, toda mi familia quedaron con secuelas al corazón por culpa de la maldita vacuna, a mis hijos que no los toquen están obligando hacerte poner algo que no es obligatorio, algo que no tiene una ley" expresó Gabby Kcriis Gk.

"No sería necesario vacunarlos porque el virus interactúa de una manera diferente a los adultos" dijo Yoaniita Cn por nuestro facebook.