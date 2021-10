Baba Vanga: sus impactantes predicciones para 2021 y 2022

Baba Vanga, o Vangelia Pandeva Dimitrova, fue una vidente búlgara que decía poseer habilidades paranormales y que podía ver lo que pasaría en el futuro a pesar de haber quedado ciega. Y este, no es un dato menor.

De acuerdo a su propio testimonio, el punto de inflexión en su vida ocurrió cuando un tornado la levantó en el aire y la arrojó a un campo cercano. Fue encontrada después de una larga búsqueda muy asustada y con sus ojos cubiertos de arena y polvo. Esa fue la última vez que pudo ver, dado que ni siquiera pudo abrirlos debido al dolor.

Como en su familia no había dinero, comenzó a perder la vista en forma gradual, lo que le permitió ver en su cabeza las imágenes de los sucesos que tendrían lugar en el futuro.

Algunas predicciones acertadas que hizo la vidente

Solo por dar algunos datos, Baba Vanga había predicho la desintegración de la Unión Soviética, el desastre de Chernóbil, la fecha de fallecimiento de Stalin y los ataques del 11 de septiembre.

Fue en 1989 y al respecto dijo "¡Horror, horror! Los hermanos estadounidenses caerán después de ser atacados por los pájaros de acero. Los lobos aullarán en un arbusto, y la sangre inocente brotará".

Por otra parte, a principios de agosto del año 1976, recibió la visita de una actriz y cantante yugoslava que se encontraba de gira en Bulgaria. Baba Vanga, que en su momento era reconocida como una persona cálida y entrañable, solo se sentó y miró por la ventana de espaldas a la vista.

En ese momento se hizo un silencio absoluto hasta que después de mucho tiempo, Vanga finalmente afirmó: "Nada. No tienes que pagar. No quiero hablar contigo. Ahora no. Ve y vuelve dentro de tres meses".

Cuando la actriz y cantante se dio vuelta y caminó hacia la puerta, la vidente afirmó: "Espera. De hecho, no podrás venir. Ve, ve. Si puedes volver en tres meses, hazlo". La mujer falleció dos meses después, el 10 de octubre de 1976, en un accidente automovilístico con su hermana.

Además, había predicho la fecha precisa de su propia muerte.

Había dicho que moriría el 11 de agosto y había afirmado que una niña ciega de diez años que vivía en Francia heredaría su don.

5 predicciones para el 2021

1. Desastres naturales



La vidente había dicho que habría devastadores terremotos e inundaciones, entre otras cosas, destruyendo a la mayoría de criaturas vivientes de zonas costeras.

2. ¿Otra pandemia?



No es posible saber si habló del Covid-19 o de otra enfermedad, porque tal y como decía Baba Vanga: "Incluso quienes escapen (de los desastres naturales) morirán de una enfermedad horrible". Si no es el coronavirus podría ser el nuevo virus que podría asolar el planeta, o a la nueva pandemia que se refiere Bill Gates.

3. Destrucción de Estados Unidos

Parece que 2021 sería el año en el que los Estados Unidos acabaría consigo mismo.

Biden acaba de tomar las riendas de un país sumido en una profunda crisis económica y social, y parece que la vidente no habría vaticinado un futuro demasiado positivo.



"La gran nación sobre el océano, que está habitada por personas de diferentes tribus, será destruida. Estará dividido e inundado en su mayor parte", afirmó la vidente, que también había vaticinado que el país norteamericano "tendrá muchas desgracias y perderá sus colonias en el Este".

4. Crisis económica



Los efectos de la crisis sanitaria están haciendo estragos, pero la médium también profetizó otra cosa: una gran crisis en toda Europa.

Parece que ha acertado, porque de momento, todas las personas del mundo están sufriendo a consecuencia del coronavirus.

5. China como superpotencia mundial



Baba Varga tenía claro que a nivel político, este iba a ser un año convulso. No solo por la destrucción de los Estados Unidos si no porque, a consecuencia, parece que China se ‘coronará’ como la gran superpotencia a nivel mundial. Además de China como gigante económico, países como Rusia tendrían algún que otro suceso, como el supuesto intento asesinato de Vladimir Putin.

Ahora bien, no todo iban a ser malas noticias: para la médium, el mundo no se va a acabar. Lo hará, pero dentro de varios milenios.

¿Quién era Baba Vanga?



Vangeliya Pandeva Gushterova, comúnmente conocida como Baba Vanga, era una mística y clarividente búlgara.

Ciega desde la primera infancia, Gushterova pasó la mayor parte de su vida en el área de Rupite en las montañas Kozhuh en Bulgaria. Zheni Kostadinova afirmó en 1997 que millones de personas creían que poseía habilidades paranormales.

Estudios que se han hecho sobre Baba Vanga



En el año 2011 se intentó resumir sistemáticamente el conocimiento existente sobre Vanga en el documental Vanga: The Visible and Invisible World.

La película incluye entrevistas con algunas de las personas que conocieron a Vanga en persona, incluido Sergey Medvedev (secretario de prensa del entonces presidente de Rusia Boris Yeltsin en 1995-96; quien visitó como enviado de Yeltsin), Neshka Robeva (Gimnasta rítmica y entrenador búlgaro), Sergey Mikhalkov (escritor soviético y ruso, autor del himno de la Unión Soviética), Nevena Tosheva (directora del primer documental sobre Vanga), Kirsan Ilyumzhinov( Kalmyk , empresario y político multimillonario).

Según el documental, Baba Vanga predijo la segunda victoria electoral de Yeltsin en 1995 y le advirtió sobre su condición cardíaca.

Varios investigadores han estudiado el fenómeno de Vanga en un intento de establecer si tenía capacidades extraordinarias. Uno de los primeros estudios fue iniciado por el gobierno búlgaro y se describe en la película de 1977 Fenomen dirigida por Nevena Tosheva.

Los psiquiatras búlgaros Nicola Shipkovensky y Georgi Lozanov también estudiaron las capacidades de Vanga. Según Jeffrey Mishlove, alrededor del 80% de las predicciones de Vanga resultaron ser precisas.

Además, el escritor y publicista ruso Andrei Kudin escribió un libro sobre ella, quien ha escrito varios libros sobre la historia búlgara y china.

Las predicciones de los supuestos clarividentes, las especulaciones políticas con ellos y sus críticas siguen apareciendo en los medios de comunicación de diferentes países y en diferentes idiomas.

Sus supuestas predicciones y su personalidad siguen siendo populares en partes del sudeste de Europa, principalmente Bulgaria y Macedonia del Norte, así como en partes de Europa del Este, especialmente Rusia.

Las publicaciones rusas relacionadas con la misteriosa profetisa son numerosas. "La Gran Enciclopedia de Vanga" es un proyecto ruso en línea, dedicado a ella.

RAS Académico Ye. B. Aleksandrov, presidente de la Comisión de Lucha contra la Pseudociencia y la Falsificación de la Investigación Científica, refiriéndose a la opinión de otro miembro de la comisión, Yuri Gorny, describió el fenómeno Vanga de la siguiente manera:

"Vanga es una empresa estatal bien promovida, gracias a la cual la región provincial se ha convertido en un lugar de peregrinaje para multitudes de todo el mundo. ¿Quién le rezó más a Baba Vanga? Los taxistas, los camareros de los cafés, el personal de los hoteles son personas que, gracias al "clarividente", tenían excelentes ingresos estables. Todos recopilaron voluntariamente información preliminar para Vanga: de dónde vino la persona, por qué, qué espera. Y Vanga luego expuso esta información a los clientes como si los viera ella misma. Ayudaron con el dossier de clientes y servicios especiales, bajo cuya cobertura funcionó la marca estatal. La misma Bekhtereva, que fue a Vanga, dijo que era posible llegar a la recepción solo con el permiso de los servicios especiales".

Predicciones no cumplidas

2010: la Guerra Mundial comenzará en noviembre de 2010 y terminará en octubre de 2014. Comenzará como de costumbre, luego se usarán primero las armas nucleares y luego las armas químicas.



2011: como resultado de la lluvia radiactiva, ni los animales ni la vegetación permanecerán en el hemisferio norte. Entonces los musulmanes iniciarán una guerra química contra los europeos supervivientes.



2014: la mayoría de las personas sufrirán úlceras, cáncer de piel y otras enfermedades de la piel como consecuencia de la guerra química.



2016: Europa estará casi desierta.



Anatoly Stroyev, quien en 1985-1989 fue su propio corresponsal de Komsomolskaya Pravda en Bulgaria, cree que en la URSS sobre Vanga "los periodistas inventaron sensaciones por el bien de la circulación".

Además, Stroyev señala que la predicción atribuida a Vanga sobre el hundimiento del submarino ruso "Kursk" es una pseudoprofecía, que, incluso durante su vida y mucho antes del hundimiento de Kursk, fue "refutada por sus palabras por el periodista Ventsislav Zashev" .

En 2004, el ilusionista Yuri Gorny, en una entrevista con la revista "Ciencia y Vida", dijo que el célebre periodista y diplomático AE Bovin, que visitó a Vanga, señaló que ella "absolutamente no adivinó nada en su pasado, ni en el presente, o, como pronto resultó, en un futuro próximo". /iProfesional